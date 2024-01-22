Την παρέμβαση του Αρείου Πάγου προκάλεσε η θανάτωση τεσσάρων αλόγων στη Σαμαρίνα Γρεβενών.

Η αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα, απέστειλε σήμερα παραγγελία στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Γρεβενών, με την οποία ζητάει να προβεί «άμεσα στις δέουσες νόμιμες ενέργειες προς διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων αξιόποινων πράξεων και εντοπισμό των δραστών σχετικά με την θανάτωση των τεσσάρων (4) αλόγων στην περιοχή Σαμαρίνας Γρεβενών».

Ζητάει επίσης, ενημέρωση για την πορεία των ερευνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.