Σοκ για έναν οδηγό χθες βράδυ στη Πτολεμαΐδα ο οποίος συνάντησε σε κεντρικό σημείο έναν λύκο να τριγυρνά στους δρόμους.
Ο κάτοικος της περιοχής, σύμφωνα με το e- ptolemeos καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο του, συναντήθηκε με τον λύκο ο οποίος όταν αντιλήφθηκε ανθρώπινη παρουσία, άρχισε να τρέχει στις οδούς της πόλης.
Όπως αναφέρει ο οδηγός, ο οποίος είδε το άγριο ζώο από κοντά, μπήκε από την πλευρά του κόμβου των τένις (προς Άρδασσα), στους δρόμους, ενώ συνέχισε να τρέχει προσεγγίζοντας κεντρικότερα σημεία.
Δείτε το βίντεο:
Πηγή: skai.gr
