Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λύκος «κόβει» βόλτες στην πόλη της Πτολεμαΐδας - Δείτε βίντεο

Οδηγός ήρθε αντιμέτωπος με το άγριο ζώο χθες βράδυ στην Πτολεμαΐδα

Λύκος, Πτολεμαϊδα

Σοκ για έναν οδηγό χθες βράδυ στη Πτολεμαΐδα ο οποίος συνάντησε σε κεντρικό σημείο έναν λύκο να τριγυρνά στους δρόμους.

Ο κάτοικος της περιοχής, σύμφωνα με το e- ptolemeos  καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο του, συναντήθηκε με τον λύκο ο οποίος όταν αντιλήφθηκε ανθρώπινη παρουσία, άρχισε να τρέχει στις οδούς της πόλης.

Όπως αναφέρει ο οδηγός, ο οποίος είδε το άγριο ζώο από κοντά, μπήκε από την πλευρά του κόμβου των τένις (προς Άρδασσα), στους δρόμους, ενώ συνέχισε να τρέχει προσεγγίζοντας κεντρικότερα σημεία.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λύκος Πτολεμαΐδα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark