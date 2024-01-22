Σοκ για έναν οδηγό χθες βράδυ στη Πτολεμαΐδα ο οποίος συνάντησε σε κεντρικό σημείο έναν λύκο να τριγυρνά στους δρόμους.

Ο κάτοικος της περιοχής, σύμφωνα με το e- ptolemeos καθώς οδηγούσε το αυτοκίνητο του, συναντήθηκε με τον λύκο ο οποίος όταν αντιλήφθηκε ανθρώπινη παρουσία, άρχισε να τρέχει στις οδούς της πόλης.

Όπως αναφέρει ο οδηγός, ο οποίος είδε το άγριο ζώο από κοντά, μπήκε από την πλευρά του κόμβου των τένις (προς Άρδασσα), στους δρόμους, ενώ συνέχισε να τρέχει προσεγγίζοντας κεντρικότερα σημεία.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.