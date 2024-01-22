Το πρώτο pet friendly σχολείο στην Ελλάδα βρίσκεται στη Λέρο.

Πρόκειται για ένα φροντιστήριο αγγλικών που φιλοξενεί στα θρανία του, ανάμεσα στα παιδιά, και… διαφορετικούς μαθητές και συγκεκριμένα ζώα συντροφιάς.

Στο κέντρο γλωσσών της κας Άννας Καρανικόλα τα παιδιά κάνουν μάθημα με την παρέα ζώων.

Η ιδιοκτήτρια που είχε την έμπνευση να δημιουργήσει έναν τόσο ιδιαίτερο χώρο μάθησης είπε ότι όλα τα ζώα είναι υιοθετημένα, ενώ το νησί έχει από παλιά αυτήν την κουλτούρα αγάπης και προσφοράς στα ζώα, γεγονός που φαίνεται και από το καταπληκτικό φιλοζωικό σωματείο που λειτουργεί εκεί.

Η κα Καρανικόλα επισήμανε ακόμη την ανάγκη η δράση αυτή να βρει μιμητές σε όλη την Ελλάδα, ώστε να αλλάξει πλέον η νοοτροπία όχι μόνο απέναντι στα κατοικίδια αλλά στα αδέσποτα γενικότερα, ενώ, όπως είπε, τα παιδιά είναι αθώα και είναι το πλέον φυσικό να συνυπάρχουν με τα ζώα.

Η κα Καρανικόλα τόνισε, τέλος, ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με τα αδέσποτα στην Ελλάδα, ενώ, στο φροντιστήριό της, τα παιδιά, μέσα από τα ζώα, μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα και οι οικογένειές τους σκέφτονται για πρώτη φορά να πάρουν στο σπίτι και να φροντίσουν έναν τετράποδο φίλο.

