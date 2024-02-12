Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του 42χρονος υπήκοος Πακιστάν που κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά ένα 13χρονο αγόρι που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού.

Ο 42χρονος απολογήθηκε για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και επίσης για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη. Ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της μητέρας τού παιδιού η οποία κινητοποίησε αμέσως την ΕΛΑΣ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον αλλοδαπό έξω από το σπίτι του στο Ζεφύρι.

Ο 42χρονος φέρεται να παρέσυρε το παιδί, το μεσημέρι της Παρασκευής, στο σπίτι του, υποσχόμενος ότι θα του χαρίσει πατίνι καθώς ήξερε ότι το θύμα αγαπούσε τα πατίνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

