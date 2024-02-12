Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στη φυλακή ο 42χρονος που κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά 13χρονο αγόρι με αυτισμό

Ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται

Φυλακή

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του 42χρονος υπήκοος Πακιστάν που κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά ένα 13χρονο αγόρι που ανήκει στο φάσμα του αυτισμού.

   Ο 42χρονος απολογήθηκε για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και επίσης για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη. Ενώπιον του ανακριτή ο κατηγορούμενος σύμφωνα με πληροφορίες αρνήθηκε τα όσα του αποδίδονται.

   Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της μητέρας τού παιδιού η οποία κινητοποίησε αμέσως την ΕΛΑΣ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον αλλοδαπό έξω από το σπίτι του στο Ζεφύρι.

   Ο 42χρονος φέρεται να παρέσυρε το παιδί, το μεσημέρι της Παρασκευής, στο σπίτι του, υποσχόμενος ότι θα του χαρίσει πατίνι καθώς ήξερε ότι το θύμα αγαπούσε τα πατίνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: σεξουαλική κακοποίηση προφυλάκιση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark