Συνελήφθη 42χρονος για γενετήσιες πράξεις σε βάρος 13χρονου αγοριού με αυτισμό

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν το βράδυ της Παρασκευής (9/2) ένα 42χρονο από το Πακιστάν, κατηγορούμενο για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη και γενετήσιες πράξεις με ανήλικο που συμπλήρωσε τα 12 έτη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 42χρονος γνωρίζοντας το έντονο ενδιαφέρον του αγοριού στα πατίνια που απορρέει από τη αναπτυξιακή του δυσκολία, με το πρόσχημα να του χαρίσει ένα πατίνι, τον οδήγησε το μεσημέρι της Παρασκευής εντός της οικίας του και προέβη στις παραπάνω αξιόποινες πράξεις.

Μετά την καταγγελία της μητέρας του ανηλίκου, αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Ζεφυρίου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. τον ακινητοποίησαν εξωτερικά της οικίας του.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

