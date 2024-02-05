Σταϊκούρας: Στην Κρήτη θα υλοποιηθούν έργα που δεν είχαν υλοποιηθεί για δεκαετίες

«Στην Κρήτη θα υλοποιηθούν έργα που δεν είχαν υλοποιηθεί για δεκαετίες», δήλωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, στο Αμάρι Ρεθύμνου συνεχίζοντας την επίσκεψή του στην Κρήτη.

Ο κ. Σταϊκούρας, ο οποίος μαζί με τον υφυπουργό, Νίκο Ταχιάο και τον γγ Υποδομών, Κώστα Μαγουλά, επισκέπτονται σήμερα εμβληματικά έργα που εκτελούνται στο νησί, συνοδευόμενοι από τον υφυπουργό Άμυνας, Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρο Αρναουτάκη, αναφέρθηκε στο Φράγμα του Πλατύ Ποταμού, προϋπολογισμού 200.000.000 ευρώ, σημειώνοντας ότι η προκήρυξη του έργου μπορεί να γίνει μέσα στο 2024 και επιβεβαιώνοντας ότι στις 16 Φεβρουαρίου θα συνυπογραφεί από τους αρμόδιους υπουργούς η σύμβαση χρηματοδότησης, μαζί με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσο και την Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

«Πρόκειται για ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο, το οποίο από την υπογραφή της σύμβασης, η οποία εκτιμούμε ότι μπορεί να γίνει μέσα στο 2024, θα αρδευτούν 45.000 στρέμματα και θα υλοποιηθεί μέσα στην πενταετία», τόνισε ο κ. Σταϊκούρας, επισημαίνοντας ότι ταυτόχρονα και συμπληρωματικά «έχουν προχωρήσει οι μελέτες που ζήτησε η τοπική κοινωνία και η αυτοδιοίκηση για λιμνοδεξαμενές άνω των 3.000.000 ευρώ». «Στο Αμάρι θα ξεκινήσει η υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου που αφορά στην ύδρευση όλου του Ρεθύμνου, με απώτερο χρονικό σημείο υλοποίησής του το 2027 και ύψος 24.000.000 ευρώ», πρόσθεσε.

«Ήρθαμε να μιλήσουμε με συγκεκριμένα χρονικά ορόσημα και με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα», υπογράμμισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος, σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε και στα έργα των Δικαστικών Μεγάρων στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο σημειώνοντας: «Στις 12 Φεβρουαρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση προσφορών από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να γίνει ένα νέο Δικαστικό Μέγαρο στο Ηράκλειο αλλά και η ανακατασκευή και ανανέωση του Δικαστικού Μεγάρου στο Ρέθυμνο, συνολικού προϋπολογισμού 70.000.000 ευρώ».

Το Ηράκλειο είναι ο επόμενος σταθμός της επίσκεψης του κ. Σταϊκούρα, ο οποίος τόνισε ότι η παρουσία στην Κρήτη θα είναι συνεχής και δεσμεύτηκε ότι στόχος είναι, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες, να επιτευχθεί το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

