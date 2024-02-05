Πρόγραμμα εντατικών στειρώσεων αδέσποτων ζώων εφαρμόζεται από το Δήμο Θεσσαλονίκης ο οποίος παράλληλα προσφέρει δωρεάν και για τα δεσποζόμενα ζώα δημοτών με χαμηλό εισόδημα.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκηςι καλεί όλους τους φιλόζωους εθελοντές δημότες να γίνουν αρωγοί στην προσπάθεια του, ώστε να μπορέσει να μειωθεί ο πληθυσμός των άστεγων ζώων και να εξασφαλιστεί η ευζωία τους.

Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας καλώντας στα τηλέφωνα 2313318716, 2313318717, 2313318719 & 2313317615 μεταξύ των ωρών 09.00 - 17.00 από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, ώστε να βοηθήσετε να στειρωθούν, να σημανθούν ηλεκτρονικά και να εμβολιαστούν τα αδέσποτα που φροντίζετε στη γειτονιά σας.

Για επείγοντα περιστατικά τραυματισμένων ζώων μπορείτε να καλείτε και μετά τις 17.00 στο 2133317777.

Επίσης ο Δήμος Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει τη δωρεάν ηλεκτρονική σήμανση, τον εμβολιασμό και τη στείρωση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς (γατών και σκύλων) δημοτών που ανήκουν σε ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ. και δημότες με φορολογική δήλωση κάτω των 10.000 ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

