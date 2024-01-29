Κατηγορηματικός ότι το Μετρό Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει το Νοέμβριο του 2024, εμφανίστηκε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status 107,7 και στην εκπομπή του Δημήτρη Βενιέρη. Αυτό ξεκαθαρίζεται με εμφατικό τρόπο και από την ανάδοχο εταιρία και την ηγεσίου του υπουργείου Μεταφορών, σημείωσε.

Ο κ. Σταϊκούρας εξήγησε ότι δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει πρώτα η λειτουργία του Μετρό και μετά οι εργασίες για τον υπερυψωμένο αυτοκινητόδρομο, καθώς το Fly Over είχε συμβασιοποιηθεί από το 2022 και έπρεπε να αρχίσει να κατασκευάζεται. Παράλληλα επισήμανε ότι δεν έχει καμία σχέση το ένα έργο με το άλλο - και από γεωγραφική θέση.

«Το Fly Over πράγματι είναι μια δύσκολη άσκηση, γνωρίζαμε από την αρχή ότι θα επιβαρύνει την καθημερινότητα των πολιτών. Είχε μια δυναμική η συγκεκριμένη άσκηση. Συμβάλλουν κι άλλα υπουργεία και φορείς της πόλης. Σε συνεργασία με το το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το ΥΜΑΘ, την Περιφέρεια, προσπαθούμε να δούμε τι άλλες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν» τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός, υπενθυμίζοντας και την ενίσχυση του ΟΑΣΘ καθώς πλέον κυκλοφορούν 300 περίπου αστικά λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης σε σχέση με 250 πριν από 1,5 μήνα.

«Πριν απο την ταλαιπωρία που αναγνωρίζω, υπάρχει μια καχυποψία - αν ο πολίτης, δεδομένου ότι αντιλαμβάνεται την σπουδαιότητα, πειστεί, το επόμενο διάστημα θα πάμε καλά. Προσπαθούμε να τηρήσουμε το χρόνο» τόνισε ο Χρήστος Σταϊκούρας υπογραμμίζοντας ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα 3,5 χρόνια.

Ακούστε αναλυτικά τι δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας:

Σταϊκούρας για Ε65: Έχει ολοκληρωθεί το έργο κατά 97-98% μέχρι την Καλαμπάκα

Την πορεία των έργων κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) επιθεώρησε, σήμερα, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας. «Ενός ακόμη εμβληματικού έργου» όπως είπε που «εξασφαλίζει ασφαλείς και γρήγορες μετακινήσεις στην Κεντρική Ελλάδα» και «ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη».

Συγκεκριμένα ο κ. Σταϊκούρας δήλωσε:

«Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να επιβλέψουμε την πορεία εκτέλεσης ενός ακόμη εμβληματικού έργου.

Αυτό της κατασκευής του νέου Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος, του Ε65, που συνδέει τη Μακεδονία με τη Νότια Ελλάδα, διασχίζοντας τη Δυτική Θεσσαλία και τη Φθιώτιδα.

Αυτοκινητόδρομος που εξασφαλίζει ασφαλείς και γρήγορες μετακινήσεις στην Κεντρική Ελλάδα.

Αυτοκινητόδρομος που ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η πορεία υλοποίησης του έργου μέχρι την Καλαμπάκα είναι εξαιρετική.

Έχει ολοκληρωθεί το 97% - 98%.

Τα τμήματα Λαμία-Ξυνιάδα και Τρίκαλα-Καλαμπάκα αναμένεται να παραδοθούν, αν δεν υπάρξουν κυρίως καιρικές εκπλήξεις, πριν από το Πάσχα του 2024.

Τα έργα ολοκληρώνονται, η Ελλάδα αποκτά πρόσθετες υποδομές που εξυπηρετούν την κοινωνία και υποστηρίζουν την εθνική οικονομία».

Στη συνέχεια, ο κ. Σταϊκούρας μετέβη και σε εργοτάξιο κατασκευής του Βόρειου Τμήματος, Τρίκαλα-Καλαμπάκα, στα Τρίκαλα, όπου τον υποδέχθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

