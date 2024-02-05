Με μεγάλη προσοχή η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ρεθύμνου χειρίζεται υπόθεση που αφορά σε ανήλικη, η οποία διαμένει σε περιοχή του Μυλοποτάμου και φέρεται, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να είχε σεξουαλικές συνευρέσεις με διάφορα πρόσωπα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, η δικογραφία που έχει σχηματιστεί αφορά σε συνολικά 12 κατηγορούμενους, είτε για το αδίκημα του βιασμού σε βάρος της 15χρονης είτε των ασελγών πράξεων με θύμα την ανήλικη.
Πηγή: Cretalive.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.