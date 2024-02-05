Κερατσίνι: Στις φυλακές Τρίπολης ο 78χρονος που κατηγορείται για βιασμό της εγγονής του

Στις φυλακές Τρίπολης οδηγείται ο 78χρονος που κατηγορείται για βιασμό της εγγονής του.

Στα δικαστήρια Πειραιά οδηγήθηκε το πρωί ο 78χρονος από το Κερατσίνι, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε την 14χρονη εγγονή του από την ηλικία των 9 ετών μέσα στο σπίτι της οικογένειάς της.

Ο 78χρονος παρουσιάστηκε ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί, έχοντας στο πλευρό του τη μία από τις δύο κόρες του, η οποία μαζί με τα υπόλοιπα αδέλφια υπερασπίζονται τον πατέρα τους, λέγοντας ότι δεν ισχύουν όσα καταγγέλλει η ανήλικη.

Ο ίδιος πάντως κατηγορείται για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, γενετήσια πράξη κατ’ εξακολούθηση με ανήλικο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη μεταξύ συγγενών και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Το κορίτσι κράτησε το μυστικό για αρκετά χρόνια, μέχρι που αποφάσισε πριν από ένα χρόνο να μιλήσει σε κοντινό της πρόσωπο, όχι όμως σε πρόσωπο του στενού οικογενειακού της περιβάλλον.

Κάπως έτσι έφτασε στα αυτιά της μητέρας, του πατέρα και της γιαγιάς το περιστατικό αυτό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.