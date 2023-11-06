Σοβαρό τροχαίο στη Βάρης -Κορωπίου: Φορτηγό προσέκρουσε σε κολώνα της ΔΕΗ

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στη Βάρης- Κορωπίου στο ρεύμα προς Βάρη, λίγο πριν το Κίτσι, όταν φορτηγό εξετράπη της πορείας του και χτύπησε σε κολώνα ηλεκτροφωτισμού με αποτέλεσμα να τη ρίξει στο αντίθετο ρεύμα.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν ένα ΙΧ αυτοκίνητο και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Η κίνηση διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία στο ρεύμα προς το Κορωπί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.