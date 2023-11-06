Λογαριασμός
Διαρροή αμμωνίας σε επιχείρηση επί της λ. Κηφισού στου Ρέντη - Ένας τραυματίας

Στο Αττικό Νοσοκομείο διακομίστηκε ένας εργαζόμενος, νοσηλεύεται διασωληνωμένος  - Δεκαεπτά πυροσβέστες και ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ επιχειρούν επί τόπου

Κηφισός

Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής αυτή την ώρα στην περιοχή του Ρέντη, λόγω διαρροής αμμωνίας από σύστημα ψύξης σε μεγάλη επιχείρηση.  Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαρροή έχει αντιμετωπιστεί, αλλά η ατμόσφαιρα στην επιχείρηση είναι ακόμη πολύ επιβαρυμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εργαζόμενος διακομίσθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, καθώς εντοπίσθηκε λιπόθυμος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο τραυματίας είχε ανασυρθεί από συναδέλφους του και είχε παραληφθεί από το ΕΚΑΒ πριν φθάσει επί τόπου η Πυροσβεστική. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

