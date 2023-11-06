Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής αυτή την ώρα στην περιοχή του Ρέντη, λόγω διαρροής αμμωνίας από σύστημα ψύξης σε μεγάλη επιχείρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαρροή έχει αντιμετωπιστεί, αλλά η ατμόσφαιρα στην επιχείρηση είναι ακόμη πολύ επιβαρυμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εργαζόμενος διακομίσθηκε στο Αττικό Νοσοκομείο, καθώς εντοπίσθηκε λιπόθυμος στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Ο τραυματίας είχε ανασυρθεί από συναδέλφους του και είχε παραληφθεί από το ΕΚΑΒ πριν φθάσει επί τόπου η Πυροσβεστική. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο τραυματίας νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Σε εξέλιξη επιχείρηση για την αντιμετώπιση διαρροής αμμωνίας, από κύκλωμα ψύξης, σε χώρο επιχείρησης επί της Λεωφ. Κηφισού, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Επιχειρούν 17 #πυροσβέστες με ειδική ομάδα της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. και 5 οχήματα. November 6, 2023

