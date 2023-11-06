Συνελήφθησαν, χθες το απόγευμα σε περιοχή της Λάρισας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Λάρισας, δύο ανήλικοι, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για απόπειρα ληστείας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, προχθές (4-11-2023) το βράδυ σε περιοχή της Λάρισας, ο ένας ανήλικος δράστης ακινητοποίησε τον ανήλικο παθόντα και ο δεύτερος ανήλικος δράστης, με την απειλή μαχαιριού, του ζήτησε να του δώσει ότι χρήματα είχε στην κατοχή του. Αφού ο ανήλικος παθών αποκρίθηκε ότι δεν είχε χρήματα, ακολούθως, τον άφησαν να φύγει.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί πήγαν στην περιοχή όπου εντόπισαν τους ανήλικους δράστες μέσα σε κατάστημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λάρισας, ενώ το προανακριτικό έργο διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

