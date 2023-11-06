Μαθητές, μέλη φοιτητικών συλλογών, εκπαιδευτικοί (μέλη της ΕΛΜΕ) και μέλη συλλογών Γονέων και Κηδεμόνων συγκεντρώθηκαν λίγο μετά τις 11 στο άγαλμα Βενιζέλου με αίτημα την κάλυψη των κενών στα σχολεία, την μεταφορά των μαθητών, την στελέχωση των σχολείων με ψυχολόγους και τη συντήρηση των σχολικών υποδομών.

«Συμμετέχουμε στο σημερινό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο για να δηλώσουμε ακόμα μία φορά πως η κανονικότητα που προσπαθεί να παρουσιάσει το υπουργείο Παιδείας για τη λειτουργία των σχολείων είναι πλασματική» ανέφερε σε δήλωση του ο πρόεδρος των Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας Θανάσης Κοκονάς.

Και συμπλήρωσε: «Δυστυχώς, δύο μήνες μετά το άνοιγμα των σχολείων έχουμε κενά σε εκπαιδευτικούς, κυρίως σε μαθητές Λυκείου και σε μαθητές που θα συμμετέχουν στις πανελλήνιες. Έχουμε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά των μαθητών και το θέμα δεν έχει λυθεί με ευθύνη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δυστυχώς, έχουμε μέχρι και σήμερα πάνω από 500 μαθητές που δεν μεταφέρονται από και προς τα σχολεία. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα με το ΕΝΕΕΓΥΛ με μαθητές με ειδικές ανάγκες που μένουν στο σπίτι και δεν έχει διασφαλιστεί η μεταφορά τους. Έχουμε πολλά περαστικά βίας, μέσα και έξω από το σχολείο και Δυστυχώς η κυβέρνηση δεν λαμβάνει μέτρα. Οι σχολικοί ψυχολόγοι δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες για τα τόσα περιστατικά. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα πολλά προβλήματα της σχολικής στέγης και της ασφάλειας των μαθητών είναι εκείνα που δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα και από αυτήν την κινητοποίηση θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα ότι οι γονείς δεν θα χαμηλώνουμε τείχη και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε όρους ασφάλειας».



Παράλληλα το συλλαλητήριο έχει χαρακτήρα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό, με τους διαδηλωτές να ζητούν να «σταματήσει η σφαγή στη Λωρίδα της Γάζας».

«Σήμερα μαθητές φοιτητές και εκπαιδευτικοί βγαίνουμε στους δρόμους και διεκδικούμε εδώ και τώρα να έχουμε πτυχία με αξία και δωρεάν σπουδές. Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε όλοι οι φοιτητές και πολίτες το έγκλημα που συνεχίζει να εξελίσσεται στην Παλαιστίνη. Καταδικάζουμε την εμπλοκή της χώρας μας στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού και διεκδικούμε εδώ και τώρα να σταματήσει κάθε οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία της χώρας μας με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ» τόνισε η Πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Τμήματος Χημείας Χριστίνα Σταμούλη.

Για ελλείψεις σε καθηγητές ακόμη και τώρα, δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς έκανε λόγο και η μαθήτρια της Γ’ λυκείου του Πειραματικού Νεάπολης Ζωή Σεβαστίδου, μιλώντας για κενά σε μαθήματα προσανατολισμού.

Οι διαδηλωτές αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ το δρομολόγιο που θα ακολουθήσουν είναι οδός Εγνατία, Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή, Ίων. Δραγούμη, με κατάληξη το ΥΜΑΘ.

