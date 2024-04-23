Κλειστός θα παραμείνει την Παρασκευή ο αρχαιολογικός χώρος Σουνίου λόγω πραγματοποίησης εκδήλωσης στο πλαίσιο της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, ο αρχαιολογικός χώρος θα παραμείνει κλειστός για τους επισκέπτες από τις 9.30 (έναρξη του ωραρίου λειτουργίας του) έως τις 15.00, το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα, το ΥΠΠΟ αναφέρει:

«Σε εφαρμογή των όρων 2 και 3 της παραγράφου Η της υπ΄ αριθμ. 170071/16-4-2024 (ΑΔΑ : 6ΩΒΦ46ΝΚΟΤ-7Η5) Απόφασης του ΥΠΠΟ, την Παρασκευή 26 Απριλίου 2024, ο Αρχαιολογικός Χώρος Σουνίου θα παραμείνει κλειστός για τους επισκέπτες από τις 9.30 (έναρξη του ωραρίου λειτουργίας του) έως τις 15.00 λόγω της πραγματοποίησης εκδήλωσης στο πλαίσιο της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑΣ των ΧΧΧΙΙΙ Ολυμπιακών Αγώνων "ΠΑΡΙΣΙ 2024"».

Πηγή: skai.gr

