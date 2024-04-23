Σωφρονιστικός υπάλληλος και κρατούμενοι διακινούσαν ναρκωτικά και κινητά στις φυλακές νέων Αυλώνα

Στη σύλληψη πέντε ατόμων, μεταξύ των οποίων ένας σωφρονιστικός υπάλληλος και δύο κρατούμενοι, για διακίνηση κινητών τηλεφώνων και ναρκωτικών στις φυλακές νέων Αυλώνα προχώρησαν αστυνομικοί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για παράβαση καθήκοντος, δωροληψία υπαλλήλου, πλαστογραφία και διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, καθώς και για παράβαση των νόμων περί αθλητισμού και περί όπλων και των νόμων για τις άδειες κεραιών και την εισαγωγή και διάθεση κινητών σε καταστήματα κράτησης.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία για άτομο που εισάγει ναρκωτικά σε φυλακή κατόπιν «παραγγελιών» από κρατούμενους έναντι χρηματικής αμοιβής. Η έρευνα που ακολούθησε αποκάλυψε ένα δίκτυο εισαγωγής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών, συσκευών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ για τον τρόπο δράσης της ομάδας, ένας 46χρονος κρατούμενος εκμεταλλευόταν τη θέση στην οποία απασχολείτο στις φυλακές Αυλώνα ενώ παράλληλα διατηρούσε κομβικό ρόλο στη λήψη των αποφάσεων, αναθέτοντας την αναζήτηση ή παραλαβή της εκάστοτε παραγγελίας στο δίκτυο που είχε αναπτύξει.

Ο 46χρονος είχε, μάλιστα, κινητό τηλέφωνο εν γνώσει του συλληφθέντα σωφρονιστικού υπαλλήλου, μέσω του οποίου γνώριζε τις υπηρεσίες (ημέρες, πρόσωπα, σημεία) στις φυλακές και ειδικότερα στην πύλη που αποτελεί το σημείο ελέγχου των επισκεπτών. Επίσης είχε άμεση πληροφόρηση για ενδεχόμενες έρευνες στις φυλακές στους χώρους του οποίου κινούταν ελεύθερα, ακόμα και σε ώρες που οι υπόλοιποι κρατούμενοι βρίσκονταν σε περιορισμό.

Βασικοί υποστηρικτές του δικτύου ήταν οι δύο ιδιώτες (43χρονη και 24χρονος) συλληφθέντες, καθώς η πρώτη κατείχε τον ρόλο του βασικού εισαγωγέα μέσω επισκεπτηρίων στο Σωφρονιστικό Κατάστημα και ο δεύτερος ήταν επιφορτισμένος, με την εύρεση και προμήθεια των ναρκωτικών ουσιών.

Από τη δράση τους, η οποία ήταν αδιάλειπτη, αποκόμιζαν μεγάλα κέρδη αφού διακινούσαν το «εμπόρευμά» τους σε τιμές πολλαπλάσιες σε σχέση με αυτές εκτός της φυλακής (ενδεικτικά η τιμή πώλησης των κινητών κυμαινόταν από 500 έως 600 ευρώ). Η πληρωμή γινόταν μέσω εταιρειών μεταφοράς χρημάτων ή μέσω λογαριασμών συνδεδεμένων με προπληρωμένες κάρτες στα στοιχεία του 46χρονου ή συγγενικών του προσώπων.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν ενώ η 43χρονη επιχείρησε να εισάγει στις φυλακές κατά το επισκεπτήριο 46 ναρκωτικά χάπια στον 46χρονο, τα οποία είχε επιμελώς κρυμμένα στον στηθόδεσμό της.

Από τις έρευνες που ακολούθησαν σε χώρους κράτησης και σε οικίες, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

17,7- γραμμάρια κάνναβης

πλήθος κινητών τηλεφώνων

2 smartwatch,

4 πλαστά υπηρεσιακά δελτία ταυτότητας σωφρονιστικού υπαλλήλου,

πλήθος αναβολικών σκευασμάτων,

8 ασύρματοι,

3 σπρέι πιπεριού,

895 ευρώ,

αποδεικτικά μεταφοράς χρημάτων συνολικού ύψους 28.466 ευρώ και

ένα όχημα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.