Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Στις 9 το πρωί έφτασαν στα δικαστήρια της Ευελπίδων, οι 60 συλληφθέντες προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για τη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στον Ρέντη καθώς και για άλλες συμπλοκές σε αθλητικούς χώρους.

Οι συλληφθέντες υπό δρακόντεια αστυνομικά μέτρα μεταφέρθηκαν από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκειμένου να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Μετά από 4 μήνες εκτεταμένης έρευνας της ασφαλείας Αττικής που διεξήχθη κάτω υπό άκρα μυστικότητα και μια επιχείρηση «σκούπα», η οποία πραγματοποιήθηκε εχτές και περιελάμβανε έρευνες σε δεκάδες σπίτια και οχήματα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης βίας στους αθλητικούς χώρους φόρεσαν χειροπέδες σε 60 άτομα, μέλη εγκληματικής οργάνωσης. οι οποίοι φέρονται να τελούσαν κακουργηματικές και πλημμεληματικές αξιόποινες πράξεις τουλάχιστον από το 2019.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, είναι περισσότερες από 3000 σελίδες, περιλαμβάνει μαρτυρίες, βίντεο, ευρήματα - πειστήρια που αφορούν και αλλά περιστατικά οπαδικής βίας πέραν της δολοφονικής επίθεσης του 31χρονου αστυνομικού, ενώ οι κατηγορούμενοι είναι 158.

Συγκεκριμένα -σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές- κάποιοι εκ των συλληφθέντων φέρονται να συμμετείχαν στα επεισόδια στους αγώνες Βόλος-Ολυμπιακός, Ολυμπιακός-Άρης και Πας Γιάννενα-Ολυμπιακός.

Το μεγάλο ερώτημα που μένει να απαντήσουν οι Αρχές είναι ποιος ή ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί της επίθεσης στου Ρέντη που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του Λυγγερίδη.

Τρία άτομα «κλειδιά» είναι αυτά που οι Αρχές πιστεύουν πως «οπλίζαν» τα χέρια των χούλιγκαν. Ο «αρχηγός» συνδέσμου οργανωμένων οπαδών, ο «Ρουμάνος» και ο μάνατζερ πολύ γνωστού τράπερ ο οποίος και τον Δεκέμβριο του 2023 είχε μπει στο κάδρο των υπόπτων.

Οι αστυνομικοί ωστόσο από τα στοιχεία που έχουν συλλέξει είναι σίγουροι πως και οι 3 ανήκουν σε αρχηγικούς κομβικούς ρόλους ενώ ανάμεσα στους υπόλοιπους συλληφθέντες υπάρχουν οι «υπαρχηγοί» καθώς και οι «στρατολόγοι» οι οποίοι είχαν αποστολή να «ψαρεύουν» νεαρούς από τους συνδέσμους και να τους εντάσσουν στους «στρατούς» των χούλιγκαν.

Dna από ρούχα, μαρτυρίες, βιντεοληπτικό και φωτογραφικό υλικό αλλά κυρίως καταγεγραμμένες συνομιλίες που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές προέκυψαν από την άρση απορρήτου των επικοινωνιών και δείχνουν τον κυνικό τρόπο των κατηγορουμένων ως προς το τι έλεγαν τηλεφωνικά μετά την επίθεση με φωτοβολίδες και μολότοφ στη διμοιρία στου Ρέντη αλλά και σε άλλα σοβαρά επεισόδια σε αγώνες, καίνε τους κατηγορούμενους που σήμερα θα περάσουν το κατώφλι του εισαγγελέα.

Tην είδηση των συλλήψεων έμαθαν οι γονείς και η αδερφή του άτυχου αρχιφύλακα σε εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του και κυριολεκτικά έπεσαν στην αγκαλιά των αντρών της διμοιρίας που υπηρετούσε ο 31χρονος.

