Μεγάλη φωτιά στη Σούδα- Εκκενώθηκαν τα κτίρια του Ναυστάθμου

Εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να εκκενώσουν τον οικισμό - Στην περιοχή, πνέουν θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που φτάνουν και τα 9 μποφόρ  

Σούδα

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κοντά στον Ναύσταθμο της Σούδας στα Χανιά. 

Οι αρχές λόγω των ανεξέλεγκτων διαστάσεων αποφάσισαν την απομάκρυνση του προσωπικό του ναυστάθμου. Οικισμοί, νοσοκομείο, και σχολείο, εκκενώθηκαν.

Στην περιοχή, σύμφωνα με πληροφορίες, πνέουν θυελλώδεις νότιοι άνεμοι που φτάνουν σε ένταση ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έχει ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες, ενώ πυκνός καπνός έχει σκεπάσει την ευρύτερη περιοχή που είναι ορατός και από την Εθνική οδό.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 55 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα 

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται στο σημείο ρυθμίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου να εκκενωθεί ο οικισμός του Ναυστάθμου.

Πηγή: skai.gr

