Σοκαριστική καταγγελία στην Αλεξανδρούπολη: 64χρονος ασελγούσε σε 8χρονη

Φρίκη προκαλεί μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού στην περιοχής Άβαντος της Αλεξανδρούπολης, με δράστη έναν 64χρονο και θύμα μια 8χρονη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του e-evros.gr μια νεαρή μητέρα μετέβη χθες στο Αστυνομικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης και κατήγγειλε όλα όσα της αποκάλυψε η ανήλικη κόρη της.
Η 8χρονη ανέφερε στη μητέρα της ότι όσο διάστημα απουσίαζε από το σπίτι τους ο 64χρονος γείτονας πλησίαζε την ανήλικη και τη θώπευε στα γεννητικά της όργανα, ενώ στο παρελθόν επιχείρησε να τη φιλήσει στο στόμα και στο στήθος.
Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η 8χρονη, ο δράστης έβρισκε ευκαιρία όποτε απουσίαζε η μητέρα από το σπίτι την πλησίαζε δείχνοντας της τα γεννητικά του όργανα.
Η ανήλικη εξετάστηκε από παιδοψυχίατρο η οποία επιβεβαίωσε όλα όσα κατήγγειλε η μητέρα.
Ο δράστης συνελήφθη ενώ η 8χρονη αναμένεται να εξεταστεί από τον ιατροδικαστή του ΠΓΝΑ.
