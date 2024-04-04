Σοκαριστική καταγγελία στην Αλεξανδρούπολη: 64χρονος ασελγούσε σε 8χρονη

Φρίκη προκαλεί μία νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού στην περιοχής Άβαντος της Αλεξανδρούπολης, με δράστη έναν 64χρονο και θύμα μια 8χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του e-evros.gr μια νεαρή μητέρα μετέβη χθες στο Αστυνομικό τμήμα της Αλεξανδρούπολης και κατήγγειλε όλα όσα της αποκάλυψε η ανήλικη κόρη της.

Η 8χρονη ανέφερε στη μητέρα της ότι όσο διάστημα απουσίαζε από το σπίτι τους ο 64χρονος γείτονας πλησίαζε την ανήλικη και τη θώπευε στα γεννητικά της όργανα, ενώ στο παρελθόν επιχείρησε να τη φιλήσει στο στόμα και στο στήθος.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η 8χρονη, ο δράστης έβρισκε ευκαιρία όποτε απουσίαζε η μητέρα από το σπίτι την πλησίαζε δείχνοντας της τα γεννητικά του όργανα.

Η ανήλικη εξετάστηκε από παιδοψυχίατρο η οποία επιβεβαίωσε όλα όσα κατήγγειλε η μητέρα.

Ο δράστης συνελήφθη ενώ η 8χρονη αναμένεται να εξεταστεί από τον ιατροδικαστή του ΠΓΝΑ.

Πηγή: skai.gr

