Συναγερμός στην Πάτρα: Ασθενής δραπέτευσε από την Ψυχιατρική κλινική του Ρίου - Πληροφορίες πως φέρει μαχαίρι

Οταν έγινε αντιληπτή η απουσία του ασθενή από την Ψυχιατρική Κλινική του Ρίου, αμέσως ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ

νοσοκομείο

Σ’ εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό ασθενή που «εξαφανίστηκε» από τη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, όπου νοσηλευόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες «δραπέτευσε» από την Κλινική, με το προσωπικό όταν έγινε αντιληπτή η απουσία του να ενημερώνει την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να έχει στην κατοχή του μαχαίρι.

Πηγή: Pelop.gr

TAGS: Ρίο νοσοκομείο Πάτρα Δραπέτης μαχαίρι
