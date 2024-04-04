Σ’ εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό ασθενή που «εξαφανίστηκε» από τη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, όπου νοσηλευόταν.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες «δραπέτευσε» από την Κλινική, με το προσωπικό όταν έγινε αντιληπτή η απουσία του να ενημερώνει την Αστυνομία.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να έχει στην κατοχή του μαχαίρι.
Πηγή: Pelop.gr
