Σ’ εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό ασθενή που «εξαφανίστηκε» από τη Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, όπου νοσηλευόταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες «δραπέτευσε» από την Κλινική, με το προσωπικό όταν έγινε αντιληπτή η απουσία του να ενημερώνει την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες φέρεται να έχει στην κατοχή του μαχαίρι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.