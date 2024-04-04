Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και συγκεκριμένα:
- στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω έργων
- στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού,
- στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας,
- στην Περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό και στα δυο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό.
Πηγή: skai.gr
