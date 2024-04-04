Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και συγκεκριμένα:

στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω έργων

στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού,

στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας,

στην Περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό και στα δυο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό.

Πηγή: skai.gr

