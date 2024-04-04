Λογαριασμός
Πολύ αυξημένη η κίνηση αυτήν την ώρα σε κεντρικούς δρόμους

Δείτε σε ποια σημεία υπάρχει δυσκολία στην κίνηση των οχημάτων

κινηση

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων, σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και συγκεκριμένα: 

  • στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω έργων 
  • στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού,
  • στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον Κόμβο Κηφισίας,
  • στην Περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική Οδό και στα δυο ρεύματα της Κηφισίας ανάμεσα στην Πανόρμου και το Ψυχικό. 
