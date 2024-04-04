«Βρήκαν τον δάσκαλό τους» τρεις ρομά ηλικίας 21, 23 και 50 ετών που αποπειράθηκαν να εξαπατήσουν 79χρονη στον Αλμυρό, ωστόσο η γυναίκα κατάλαβε την απάτη κάλεσε την αστυνομία και οι τρεις, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της περιοχής.

Σε βάρος των τριών, καθώς και σε βάρος, άγνωστου μέχρι στιγμής, συνεργού τους, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, ενώ οδηγήθηκαν χθες στο Αυτόφωρο, όπου ζήτησαν και πήραν προθεσμία για την Παρασκευή να απολογηθούν, παραμένοντας κρατούμενοι.

Βγαίνοντας από την αίθουσα του δικαστηρίου, η 79χρονη πέρασε από μπροστά τους λέγοντας «ντροπή» κι εκείνοι απάντησαν «Θα μας κρίνει ο Θεός».

Σύμφωνα με το χρονικό της υπόθεσης και την ανακοίνωση της αστυνομίας, την Τρίτη το μεσημέρι, άγνωστος δράστης, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 79χρονη και προσποιούμενος αστυνομικό, με το πρόσχημα της δήθεν εμπλοκής του γιου της σε τροχαίο ατύχημα με συνέπεια θανάσιμο τραυματισμό ατόμου, της δήλωσε ότι χρειαζόταν να του καταβάλει το χρηματικό ποσό των 70.000 ευρώ.

Η γυναίκα κατάλαβε ότι επρόκειτο για απάτη, ωστόσο συνέχισε να τους μιλά και να συμφωνεί μαζί τους ότι θα τους καταβάλλει τα χρήματα και θα τους δώσει τη σακούλα που ζητάνε.

Αφού καθορίστηκε το ραντεβού να περάσουν να πάρουν τα χρήματα, η ηλικιωμένη κάλεσε την αστυνομία. Η γυναίκα πέταξε τη σακούλα στους τρεις ρομά από το μπαλκόνι που έφτασαν στο σπίτι της με φορτηγάκι, η οποία δεν είχε φυσικά μέσα χρήματα και τότε, εμφανίστηκαν οι αστυνομικοί που είχαν ειδοποιηθεί και συνέλαβαν τους τρεις δράστες.

Ανακοίνωση Αστυνομίας

Η αστυνομία σε ανακοίνωση της για την περίπτωση απόπειρας απάτης στον Αλμυρό αναφέρει:

Συνελήφθησαν άμεσα, χθες (02-04-2024) το απόγευμα στον Αλμυρό Μαγνησίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αλμυρού, -3- ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων, καθώς και σε βάρος, άγνωστου μέχρι στιγμής, συνεργού τους, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, ο άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη ημεδαπή γυναίκα και, προσποιούμενος αστυνομικό, υπό το πρόσχημα της δήθεν εμπλοκής συγγενικού της προσώπου σε τροχαίο ατύχημα με συνέπεια θανάσιμο τραυματισμό ατόμου, της δήλωσε ότι χρειαζόταν να του καταβάλει το χρηματικό ποσό των -70.000- ευρώ για αποφυγή φυλάκισης και απεμπλοκής από τις επικείμενες ποινικές συνέπειες του συγγενικού της προσώπου.

Μετά από ενημέρωση των Αρχών, τον άμεσο συντονισμό και κινητοποίησή τους και κατόπιν συνεχιζόμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας της γυναίκας με τον άγνωστο δράστη, οι τρεις συλληφθέντες μετέβησαν στην οικία της ηλικιωμένης με Ι.Χ.Φ., ιδιοκτησίας ενός από τους συλληφθέντες, και την προέτρεψαν να ρίψει τα χρήματα, μέσα σε σακούλα, από το μπαλκόνι.

Κατά τον χρόνο παραλαβής της σακούλας, οι δράστες συνελήφθησαν, ενώ βρέθηκαν στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν -4- κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα, ως μέσο διευκόλυνσης της παράνομης δράσης τους.

