Πρύτανης Παν. Πελοποννήσου: Η ψηφιακή διεξαγωγή των εξετάσεων είναι μια πρόσφορη εναλλακτική λύση

Βέβαιος πως «η εγκύκλιος του υπουργού Παιδείας για την ψηφιακή διεξαγωγή των εξετάσεων στις σχολές που είναι σε εξέλιξη καταλήψεις μπορεί να βοηθήσει σημαντικά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μην χαθεί το εξάμηνο», είναι με δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρύτανης του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Θανάσης Κατσής.

Με τις καταλήψεις σε διάφορες σχολές να προκαλούν τεράστια προβλήματα στη δια ζώσης έναρξη και ολοκλήρωση των εξετάσεων και με το εξάμηνο να εμφανίζεται σε κάποιες από αυτές να έχει χαθεί η επείγουσα εγκύκλιος Πιερρακάκη για την χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στις εξετάσεις προσφέρει, όπως ο κ. Κατσής παραδέχεται, «μια πρόσφορη εναλλακτική για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα».

« Η εγκύκλιος βοηθάει σημαντικά στην κατεύθυνση της διεξαγωγής των εξετάσεων. Βεβαίως, το πρόβλημα με τις καταλήψεις των σχολών εμφανίζεται μόνο σε μερικά πανεπιστήμια, αλλά τίποτε δεν εγγυάται ότι δεν θα εξαπλωθεί. Στη λογική αυτή χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί κάθε εναλλακτική μορφή εξέτασης και η ψηφιακή εξέταση είναι μια από αυτές.Άλλωστε τη χρησιμοποιήσαμε με μεγάλη επιτυχία στη διάρκεια της πανδημίας, όπου υπήρχε καθολική αποχή από τις εξετάσεις.Τα μαθήματα σε όλες τις σχολές έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, βρισκόμαστε στο τέλος Ιανουαρίου και για το λόγο αυτό δεν έχουμε την πολυτέλεια να αρνηθούμε και την παραμικρή δυνατότητα να ολοκληρωθούν κανονικά οι εξετάσεις και θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να λειτουργήσει αποδοτικά σε αυτή την εξεταστική.Είμαι αισιόδοξος ότι τελικά θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία ακόμη και με την ψηφιακή μορφή της, ώστε το εξάμηνο να μη χαθεί και το πρόγραμμα να προχωρήσει κανονικά» τόνισε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

