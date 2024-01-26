Αγροτικός ξεσηκωμός και η Ευρώπη υπό πολιορκία

Της Αθηνάς Παπακώστα

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στη Γαλλία με τα τρακτέρ να πλησιάζουν τη γαλλική πρωτεύουσα, Παρίσι.

Οδοφράγματα, τρακτέρ σε κομβόι, μπάλες άχυρου, κοπριά, λάστιχα και εισαγόμενα τρόφιμα στις φλόγες αλλά και αστείρευτη οργή συνθέτουν το σκηνικό της πρώτης μεγάλης κρίσης για τον νεοδιορισθέντα, εδώ και δύο εβδομάδες, πρωθυπουργό Γαλλίας, Γκαμπριέλ Ατάλ.

Οι αγρότες στη Γαλλία διεκδικούν την προστασία του αγροτικού τομέα από τον αθέμιτο ανταγωνισμό από το εξωτερικό, τη μείωση της γραφειοκρατίας - ώστε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη, και μία απάντηση για τα χαμηλά εισοδήματα και το αυξανόμενο κόστος της αγροτικής παραγωγής. Ξεκαθαρίζουν δε ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, οι οποίες βρίσκονται πλέον στην δεύτερη διαδοχική εβδομάδα τους, μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και απειλούν με... πολιορκία το Παρίσι τα επόμενα 24ωρα.

Σήμερα, Παρασκευή, αναμένουν τα μέτρα που θα φέρει στο τραπέζι η κυβέρνηση του Εμανουέλ Μακρόν τα οποία αναμένεται να αφορούν, μεταξύ άλλων, και στη φορολογία των αγροτικών καυσίμων.

Τις τελευταίες εβδομάδες ολόκληρη η Ευρώπη ζει στους ρυθμούς ενός πανευρωπαϊκού κύματος κινητοποιήσεων.

Από τη Γερμανία που άνοιξε πρώτη τον χορό των κινητοποιήσεων και οι αγρότες ζητούν να διατηρηθεί η επιδότηση για το καύσιμο ντίζελ αλλά και η στήριξη στον αγροτικού τομέα... στη Ρουμανία, όπου οι αγρότες διαδηλώνουν επί 14 ημέρες κατά του υψηλού κόστους της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και των φτηνών εισαγωγών από την Ουκρανία.

Σκυτάλη λαμβάνει και η Πολωνία όπου οι μηχανές των τρακτέρ μόλις άναψαν καθώς, οι Πολωνοί αγρότες καταγγέλλουν τις «ανεξέλεγκτες» εισαγωγές ουκρανικών γεωργικών προϊόντων και ζητούν αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθώς επίσης και η Ιταλία που βλέπει τις κινητοποιήσεις των αγροτών να πολλαπλασιάζονται στην επικράτειά της με κύρια αιτήματα την αναθεώρηση των τιμών χονδρικής πώλησης και την απαγόρευση του συνθετικού κρέατος.

Πλέον όμως οι αγρότες φτάνουν και στο Βέλγιο, την καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναζητεί πεδίο συνεννόησης.

Αναλυτές παρατηρούν ότι το αγροτικό ζήτημα μπορεί να εξελιχθεί στο πλέον καυτό θέμα των Ευρωεκλογών καθώς, η ακροδεξιά προσπαθεί ήδη να εκμεταλλευτεί τη μαζική οργή των αγροτών.

Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση - που οι δημοσκοπήσεις το φέρνουν στην πρώτη θέση, μπροστά από την προσκείμενη στον Μακρόν συμπαράταξη κομμάτων - στέκεται στο πλευρό των αγροτών δηλώνοντας ότι «οι χειρότεροι εχθροί των αγροτών βρίσκονται στην κυβέρνηση».

Την ίδια ώρα, από τις Βρυξέλλες, το ανερχόμενο «αστέρι» της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαριόν Μαρεσάλ - ανιψιά της Λεπέν αλλά, και επικεφαλής υποψήφια του κόμματος «Επανάκτηση», του πολέμιου της θείας της, Ερίκ Ζεμούρ - ένωσε τη φωνή της με τους αγρότες μπροστά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και "οργώνοντας" τη συγκυρία δήλωσε: «το κρίσιμο ερώτημα είναι τι θα κάνουμε στις 9 Ιουνίου».

Οι προβληματισμένες Βρυξέλλες εκκινούν στρατηγικό διάλογο για το μέλλον της γεωργίας προκειμένου να ξεπεραστούν τα εμπόδια... συζητώντας.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, κάνοντας λόγο για «πόλωση» και αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει «αίσθηση του επείγοντος» τονίζει πως αυτές οι συζητήσεις στοχεύουν «στην εξεύρεση μιας νέας συναίνεσης σε θέματα με τα οποία όλοι παλεύουμε».

Όμως, οι αγρότες σχεδόν σε ολόκληρη την Ευρώπη εδώ και μήνες σωρεύουν οργή πολεμώντας τις «πράσινες» πολιτικές, διαμαρτυρόμενοι για την υψηλή φορολόγηση και απαιτώντας κρατική ενίσχυση μέσω περισσότερων επιδοτήσεων.

Ζητούν να λάβουν εγγυήσεις και οικονομική ανάσα ενόσω είναι αντιμέτωποι και με την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής (ξηρασία, πλημμύρες) αλλά και με τις γεωπολιτικές προκλήσεις που έφεραν ενεργειακή κρίση και έσπρωξαν το κόστος της αγροτικής παραγωγής προς τα πάνω μειώνοντας, κατά συνέπεια, το εισόδημά τους.

