Για περιστατικό βίας σε σχολείο του Ρεθύμνου, κατά το οποίο αναπληρώτρια καθηγήτρια δέχτηκε επίθεση από μαθητή στην διάρκεια του μαθήματος, μιλά σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου.

Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου εξέδωσε ανακοίνωση όπου αναφέρει ότι στέκεται με κάθε ηθικό και έμπρακτο τρόπο στο πλευρό της αναπληρώτριας που δέχτηκε άγρια, όπως την χαρακτηρίζει επίθεση από μαθητή σε σχολείο του νομού Ρεθύμνου την ώρα του μαθήματος.

Παράλληλα η ΕΛΜΕ Ρεθύμνου «καλεί κάθε συνάδελφο που μπορεί να αντιμετώπισε ή αντιμετωπίζει κάθε μορφής επιθετική συμπεριφορά ή πίεση, από γονείς, μαθητές, στελέχη διοίκησης κλπ., να απευθύνεται άμεσα στο σωματείο. Η συνδρομή μας, ηθική, νομική, συνδικαλιστική, πρέπει να θεωρείται δεδομένη».

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

«Σχετικά με το περιστατικό επίθεσης σε συνάδελφο από μαθητή

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου στέκεται με κάθε ηθικό και έμπρακτο τρόπο στο πλευρό της συναδέλφου αναπληρώτριας που δέχτηκε άγρια επίθεση από μαθητή σε σχολείο του νομού Ρεθύμνου εν ώρα μαθήματος.

Όπως πολλές φορές έχει επισημανθεί, η κανονικοποίηση της βίας, η απουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, η υποστελέχωση των υποστηρικτικών δομών, η απομάκρυνση του ελληνικού σχολείου από τις τέχνες και τις κοινωνικές επιστήμες και άλλοι παράγοντες, σε συνδυασμό με τη στοχευμένη και μεθοδική απαξίωση του εκπαιδευτικού στη χώρα μας, δημιουργούν γόνιμο έδαφος για φαινόμενα βίας, από γονείς ή μαθητές, που μόνο ‘’μεμονωμένα’’ δεν είναι.

Ειδικά για τους συναδέλφους αναπληρωτές, που καλούνται πολλές φορές να αναλάβουν υπηρεσία πολύ μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπηρετώντας σε δύο, τρία ή και περισσότερα σχολεία, και καλούνται σε ελάχιστο διάστημα από το να βγάλουν την ύλη μέχρι να γνωρίσουν τους μαθητές τους, η εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι ακόμα πιο σκληρή και δύσκολη. Οφείλουμε ως σωματεία και ατομικά ο καθένας να είμαστε έμπρακτα στο πλευρό τους.

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Ρεθύμνου καλεί κάθε συνάδελφο που μπορεί να αντιμετώπισε ή αντιμετωπίζει κάθε μορφής επιθετική συμπεριφορά ή πίεση, από γονείς, μαθητές, στελέχη διοίκησης κλπ., να απευθύνεται άμεσα στο σωματείο. Η συνδρομή μας, ηθική, νομική, συνδικαλιστική, πρέπει να θεωρείται δεδομένη».

