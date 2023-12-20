Σήμερα καταβάλλεται το επίδομα προσωπικής διαφοράς σε περίπου 750.000 συνταξιούχους

Το επίδομα προσωπικής διαφοράς καταβάλλεται σήμερα 20 Δεκεμβρίου σε περίπου 750.000 δικαιούχους συνταξιούχους.

Ειδικότερα, για άθροισμα συντάξεων έως 700 ευρώ θα καταβληθεί επίδομα 200 ευρώ, για συντάξεις από 701 έως 1100 ευρώ θα καταβληθεί επίδομα 150 ευρώ και για άθροισμα συντάξεων από 1.101 έως 1.600 ευρώ επίδομα 100 ευρώ.

Η έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε:

200 ευρώ για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού έως και 700 ευρώ.

150 ευρώ για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από 700,01 ευρώ έως και 1.100 ευρώ.

100 ευρώ για συνταξιούχο του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο καταβλήθηκαν κύριες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου μηνός Οκτωβρίου 2023 αθροιστικώς συνολικού καθαρού προ φόρου ποσού από 1.100,01 ευρώ έως και 1.600 ευρώ.

Οι ασφαλισμένοι με συντάξιμες αποδοχές άνω των 1.600 ευρώ δεν θα λάβουν επίδομα.

