Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Ένα σπασμένο κάρτερ αυτοκινήτου και τα λάδια που άφησε στην άσφαλτο προκάλεσαν την πτώση ενός δικυκλιστή, χωρίς ευτυχώς σοβαρό τραυματισμό, στην Πειραιώς προς τον Πειραιά, στο ύψος της «ΕΛΑΪΣ».

Το μποτιλιάρισμα αρχίζει από το ύψος της Κηφισού προς το σημείο του συμβάντος.

Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται:

στην Αττική Οδό από το Ζεφύρι προς τον κόμβο Κύμης

στην άνοδο της Κηφισού από Λένορμαν προς Αχαρνών

στη λεωφόρο Σχιστού

στην παραλιακή από το Ελληνικό προς το Έδεμ

Πηγή: skai.gr

