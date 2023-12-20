Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Ιπποκράτειου νοσοκομείου Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο 31χρονος από την Αλβανία που δέχθηκε πυροβολισμούς από άγνωστο άνδρα στους Αμπελόκηπους, το βράδυ της Τρίτης.

Ο δράστης πυροβόλησε τον 31χρονο με πιστόλι και τον τραυμάτισε στη μηριαία αρτηρία. Το θύμα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ ο 31χρονος χειρουργήθηκε επιτυχώς από τους γιατρούς του Ιπποκράτειου, ενώ κατά τις ίδιες πληροφορίες μπήκε διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σήμερα το πρωί.

Πηγές από το νοσοκομείο τονίζουν ότι η κατάσταση του τραυματία είναι σοβαρή και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Σημειώνεται πως κάτοικοι που είχαν βρει τον 31χρονο αιμόφυρτο στο έδαφος, λίγα δευτερόλεπτα μετά τους πυροβολισμούς, τόνισαν ότι ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση και κάλεσαν άμεσα το 166. “Κάλεσα αμέσως ασθενοφόρο, τους είπα ελάτε γρήγορα, πεθαίνει” δήλωσε χαρακτηριστικά ένας μάρτυρας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.