Σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής, το οποίο κατατάσσεται ως το 5ο καλύτερο πέρασε με πλήρη υποτροφία στη διάρκεια των σπουδών του νεαρός μαθητής, ύστερα από εξετάσεις στο Αμερικανικό Σύστημα Εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με επιλογή του στο τμήμα Electrical Engineering and Applied Sciences του Πανεπιστημίου UPENN .

Ο μαθητής της Γ’ τάξης του 4ου ΓΕΛ Αλεξανδρούπολης Δημήτρης Δελιακίδης ύστερα από ένα σερί επιτυχιών σε διαγωνισμούς, συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Επιστημόνων και στην απόκτηση Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας στην ηλικία των δεκαέξι χρόνων, κατέκτησε πλήρη υποτροφία στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (UPENN) των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Πρόκειται για ένα από τα πιο επιλεκτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ και παγκοσμίως. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο προπτυχιακό επίπεδο μόνο το 9% των αιτούντων έγιναν δεκτοί το 2016.

Οπως εξήγησε ο ίδιος ο μαθητής μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, η υποτροφία του παρέχει πλήρη κάλυψη στα δίδακτρα, στέγη, φαγητό και ασφάλεια υγείας κάτι που αντιστοιχεί σε 89.000 ευρώ ετησίως.

Πάντως ο ίδιος που θέλει να σπουδάσει ηλεκτρολόγος μηχανικός και να ασχοληθεί με την έρευνα, είπε πως θα συνεχίσει να διαβάζει για τις πανελλαδικές στις οποίες και θα συμμετάσχει.

Πηγή: skai.gr

