Η σεισμική δόνηση των 5,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9 και 12 λεπτά, ανατολικά των Στροφάδων Ηλείας, έγινε αισθητή και στην Κάτω Ιταλία και, ειδικότερα, στην ευρύτερη περιοχή του Μπάρι, σε μέρος της Σικελίας και της Καλαβρίας.

Πολλοί χρήστες σχολίασαν το συμβάν με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έως τώρα δεν έχουν καταγραφεί, από τις αρχές, τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Πηγή: skai.gr

