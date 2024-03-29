Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των Στροφάδων, στο Ιόνιο, έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 9:12 πμ ενώ ένα λεπτό νωρίτερα είχε σημειωθεί μικρότερος σεισμός μεγέθους 4,3 Ρίχτερ.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Αχαΐα, την Ηλεία, τη Μεσσηνία, σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, αλλά και στην Αττική.

Οι σεισμοί είχαν εστιακό βάθος 27 χλμ και 21,4 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές.

Έχουν σημειωθεί έως τώρα και τέσσερις μετασεισμοί με μέγεθος έως 3.4 R

Πάντως, στη Ζαχάρω έχει δοθεί εντολή να ελεγχθούν τα σχολεία, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Χρήστος Στρατουλάκος.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Ευθύνης Λέκκας ανέφερε πως είναι πρόωρο να πούμε αν ήταν ο κύριος σεισμός.

Ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε πάνω στο όριο του ελληνικού τόξου και είχε αρκετά μεγάλο το βάθος, γι' αυτό και ήταν έντονα αισθητός σε μεγάλη περιοχή.

«Παρακολουθούμε την εξέλιξη φαινομένου. Θεωρώ ότι λόγω της απόστασης από την ξηρά δε θα έχουμε επιπτώσεις. Η ενέργεια δε θα επηρεάσει κατοικημένες περιοχές. Θεωρώ πως όλα θα εξελιχθούν καλά, αλλά να περιμένουμε λίγες ώρες για να δούμε και τους μετασεισμούς» είπε.

Έλεγχοι της Πυροσβεστικής

«Κλιμάκια της Πυροσβεστικής υπηρεσίας και μηχανικών της αντιπεριφέρειας Ηλείας έχουν ξεκινήσει ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχουν τυχόν προβλήματα από τη διπλή σεισμική δόνηση», ανέφερε μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νίκος Κοροβέσης.

Επίσης, είπε ότι «ακόμα δεν έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα, ενώ πήραμε την απόφαση για την προληπτική εκκένωση δημοσίων κτιρίων, όπου υπάρχει συγκέντρωση πολιτών, όπως το κτίριο της περιφερειακής ενότητας στον Πύργο και το κτίριο των δικαστηρίων».

Ακόμη, ανέφερε ότι «οι μαθητές των σχολείων αμέσως μετά τον σεισμό συγκεντρώθηκαν στα προαύλια και έχει ήδη δοθεί προφορική εντολή, ώστε να μη λειτουργήσουν σήμερα».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ζαχάρως, Κώστας Μητρόπουλος, ανέφερε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι «προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αναφορά για τυχόν ζημιές από τους σεισμούς, ενώ μηχανικοί του δήμου έχουν μεταβεί στα σχολεία, προκειμένου να ελέγξουν τα κτίρια».

Πηγή: skai.gr

