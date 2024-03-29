Λογαριασμός
Ορκίστηκε ο Στέφανος Κασσελάκης – Επιστρέφει με πενθήμερη στην Αθήνα για να γιορτάσει απόψε τα γενέθλιά του - Βίντεο, φωτογραφίες 

Παρών στην ορκωμοσία ήταν και ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ 

κασσελακης

Ορκίστηκε σήμερα στο στρατόπεδο της Θήβας, όπου παρουσιάστηκε στις 15 Μαρτίου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ανήμερα των γενεθλίων του. 

κασσελακης

Παρών στην ορκωμοσία ήταν και ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος επέστρεψε χθες από την Αμερική. 

Μετά την ορκωμοσία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε 5ημερη άδεια και θα γυρίσει στην Αθήνα. 

κασσελακης

Στην συνέχεια, την ερχόμενη Τετάρτη, θα επιστρέψει στη Θήβα για να πάρει το απολυτήριό του από τον στρατό. 

κασσελακης

Εκ του νόμου, έχει το δικαιώμα να εξαγοράσει το υπόλοιπο της θητείας του. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Στέφανος Κασσελάκης
