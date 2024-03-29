Ορκίστηκε σήμερα στο στρατόπεδο της Θήβας, όπου παρουσιάστηκε στις 15 Μαρτίου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ανήμερα των γενεθλίων του.

Παρών στην ορκωμοσία ήταν και ο σύζυγός του, Τάιλερ Μακμπέθ, ο οποίος επέστρεψε χθες από την Αμερική.

Μετά την ορκωμοσία ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε 5ημερη άδεια και θα γυρίσει στην Αθήνα.

Στην συνέχεια, την ερχόμενη Τετάρτη, θα επιστρέψει στη Θήβα για να πάρει το απολυτήριό του από τον στρατό.

Εκ του νόμου, έχει το δικαιώμα να εξαγοράσει το υπόλοιπο της θητείας του.

Πηγή: skai.gr

