Μικροζημιές στο καστρομονάστηρο στα Στροφάδια από τον πρωινό σεισμό

Μικροζημιές προκλήθηκαν στο καστρομονάστηρο στα Στροφάδια από τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πηγές από την Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, από τον σεισμό αποκολλήθηκαν και έπεσαν τέσσερις πέτρες από το ταβάνι στο έδαφος χωρίς να προκληθούν περαιτέρω ζημιές.

Στο χώρο, υπήρχαν τεχνίτες εργάτες, οι οποίοι εργάζονται για την αναστήλωση του μοναστηριού.

Μετά τον σεισμό οι εργάτες απομακρύνθηκαν και είναι όλοι καλά στην υγεία τους.

Στη Ζάκυνθο, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί από το σεισμό.

Οι μαθητές βρίσκονται στα προαύλια των σχολείων, ενώ αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται συνάντηση του Δημάρχου Ζακύνθου Γιώργου Στασινόπουλου με τον αντιπεριφερειάρχη Κωνσταντίνο Καποδίστρια για το θέμα.

Τέλος, κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας πραγματοποιούν προληπτικούς ελέγχους.

Πηγή φωτογραφίας: kastra.eu

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.