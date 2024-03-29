Ομόφωνα ένοχη για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζωρτζίνας Δασκαλάκη, έκρινε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο την 35χρονη μητέρα από την Πάτρα.

Μετά από διαδικασία 14 μηνών, το δικαστήριο έκρινε ένοχη την 35χρονη κατηγορουμένη μητέρα, για τη δολοφονία της 9χρονης κόρης της με τη χορήγηση κεταμίνης, ενόσω το κοριτσάκι νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, στις 29 Ιανουαρίου 2022.

Η 35χρονη κρίθηκε ένοχη για ανθρωποκτονία με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Σύμφωνα με την απόφαση η καρδιακή ανακοπή που είχε υποστεί η Τζωρτζίνα τον Απρίλιο του 2021 μέσα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής ενέργειας με υπαίτια την 35χρονη.

Το δικαστήριο δέχεται ότι εκείνο το ιατρικό συμβάν, που είχε αντιμετωπιστεί από τους γιατρούς προκαλώντας ωστόσο τετραπληγία στο παιδί, είχε προκληθεί με επέμβαση της μητέρας.

Ένοχη επίσης κρίθηκε και για την απόπειρα σε βάρος του παιδιού λίγους μήνες νωρίτερα από την μοιραία δόση κεταμίνης.

Δε θα ζητήσει ελαφρυντικά - Ισόβια κάθειρξη προτείνει η εισαγγελέας

Ισόβια κάθειρξη προτείνει η εισαγγελέας της έδρας για την κατηγορούμενη.

«Για να μπορέσει να χαρακτηριστεί η απόφαση καταδικαστική οφείλει να επιβληθεί μια ποινή όπως ορίζει ο νόμος. Με βάση τη νομολογία προβλέπεται μόνο η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή», υποστήριξε η κ. Σπυροδωνιδου.

Η κατηγορούμενη γνωστοποίησε πως δεν θα ζητήσει ελαφρυντικά και επομένως αναμένει την ποινή των ισοβίων.

Το δικαστήριο έχει διακόψει για να αποφασίσει την ποινή.

Η προβλεπόμενη ποινή είναι ισόβια για τη δολοφονία και πολυετή κάθειρξη για την απόπειρα.

Πηγή: skai.gr

