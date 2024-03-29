Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Την ενοχή του 55χρονου, βασικού κατηγορούμενου για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης στον Κολωνό, αποφάσισε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για όλα τα σοβαρά αδικήματα με βάση το κατηγορητήριο (κατάχρηση ανηλίκου, πορνογραφία ανηλίκου, μαστροπεία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών), ενώ κρίθηκε αθώος μόνο για την κατηγορία εμπορίας ανθρώπου.

Ειδικότερα το δικαστήριο αρνήθηκε την εισαγγελική πρόταση και κατά πλειοψηφία 5 προς 2 έκρινε το 55χρονο επιχειρηματία για βιασμό, φέρνοντας τον, αντιμέτωπο με ισόβια κάθειρξη.

Ως προς τα υπόλοιπα αδικήματα κρίθηκε :

Ένοχος για κατάχρηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 έτη με 5 προς 2.

Ένοχος ομόφωνα για πορνογραφία ανηλίκου (κατείχε και διένειμε το υλικό μέσω πληροφορικών συστημάτων)

Ένοχος για Μαστροπεία με 4 προς 3 και

Αθώος για Εμπορία ανήλικου

Ένοχος Παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Το δικαστήριο κήρυξε αθώα τη μητέρα της ανήλικης για πορνογραφία και μαστροπεία ενώ την έκρινε ένοχη μόνο για το πλημμέλημα της εκβίασης. Η μητέρα ξέσπασε σε κλάματα στο άκουσμα της απόφασης.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους κατηγορούμενους, ο επονομαζόμενος «Μιχάλης» κρίθηκε ένοχος για τις πράξεις της διακεκριμένης μαστροπείας και της παιδικής πορνογραφίας, ενώ αθωώθηκε για απόπειρα γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη.

Παράλληλα, έκρινε ενόχους 16 κατηγορούμενους που είχαν τον ρόλο «πελάτη» κατά πλειοψηφία για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης έναντι αμοιβής, που επισύρει ποινή έως 15 έτη και χρηματική ποινή.

Επίσης ένας κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για παιδική πορνογραφία.

Τέλος έξι κατηγορούμενοι κηρύχθηκαν αθώοι για το αδίκημα της γενετήσιας πράξης τετελεσμένης ή σε απόπειρα.

Νωρίτερα σημειώθηκε μικροένταση έξω από το εφετείο μεταξύ αστυνομικών και συγκεντρωμένων που τάσσονται στο πλευρό της 12χρονης από τον Κολωνό.

Το κλίμα από το πρωί είναι τεταμένο καθώς σήμερα έπεσε αυλαία της πολύκροτης δίκης.

