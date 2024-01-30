Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία «Avgi», με κύρια χαρακτηριστικά τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις χιονοπτώσεις κυρίως στα ανατολικά της χώρας από το ύψος της Θεσσαλίας και νοτιότερα και τους θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη.

Η κακοκαιρία πλήττει και την Αττική με χιόνια στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη.

Λόγω χιονόπτωσης, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Διονύσου, από το ύψος του 414 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, έως τη θέση Αγιος Πέτρος, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή της Πεντέλης.

Κλειστές παραμένουν η λεωφόρος Φυλής από τη Μονή Κλειστών προς Δερβενοχώρια και η Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ, και πάνω και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μόνον με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας - Θηβών από το ύψος της θέσης "Κάζα" της Δυτικής Αττικής ενώ έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία των φορτηγών.

Μέχρι και τις 10 το πρωί της Τετάρτης, έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στην Εθνική Οδό Αθηνών -Θεσσαλονίκης από τα Μάλγαρα έως την Αθήνα στο ύψος της Γέφυρας Καλυφτάκη.

Με απόφαση του διευθυντή Τροχαίας Αττικής, όλα τα οχήματα οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντι-ολισθητικές αλυσίδες.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Ο καιρός σήμερα

Χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης και σε ορεινά των νησιών του Αιγαίου. Βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Αναλυτικά στα ανατολικά ηπειρωτικά από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χιονοπτώσεις ακόμα και σε περιοχές και χαμηλό υψόμετρο της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας και της βόρειας και ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς και στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης και σε ορεινά των νησιών του Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στη Θράκη και στη Χαλκιδική, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 8 με 9 και πιθανώς έως 10 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα και θα κυμανθεί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά από -03 (μείον 3) έως 10 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -01 (μείον 1) έως 12 και στη νησιωτική χώρα από 04 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στη Θράκη και στη Χαλκιδική, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -03 (μείον 3) έως 10 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στην Εύβοια θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις τοπικά πυκνές θα σημειωθούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300μ. στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και 300-400μ. στην ανατολική Πελοπόννησο), οι οποίες θα είναι κατά τόπους πυκνές, κυρίως στην Εύβοια και τη Βοιωτία.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον 1) έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Κρήτης (περίπου 600μ.).

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και βαθμιαία τοπικά 9 και πιθανώς έως 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές των νησιών του ανατολικού Αιγαίου.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ, στα βόρεια τοπικά 9 και πιθανώς έως 10 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στις Σποράδες θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300μ.), κυρίως στη Μαγνησία. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά έως 7 με 8 και στις Σποράδες τοπικά 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον 2) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και στα παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμα και σε χαμηλό υψόμετρο κυρίως στις ανατολικές, βόρειες και δυτικές περιοχές. Από τη νύχτα βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 9 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία - Οι συστάσεις

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σημειώνεται πως η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει στην Ανατολική και Δυτική Αττική, εκεί όπου αναμένονται χιονοπτώσεις συνολικά με:

45 εκχιονιστικά

3 φορτηγά

2 φορτωτές

4 JCB

1 Βοbcat

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών). Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.