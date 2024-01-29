Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου η υποβολή φακέλων από τους αγρότες για την κρατική αρωγή

Μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου θα μπορούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στην Θεσσαλία να υποβάλουν τους σχετικούς φακέλους προς τους αρμόδιους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ώστε να μπορέσουν να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες για την καταβολή, τόσο της προκαταβολής, όσο και της τελικής επιχορήγησης στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, το υπουργείο και δη η γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, έθεσε από την πρώτη στιγμή σε εφαρμογή το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, και τις κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023 στη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Ελλάδος. Πρόκειται, όπως τονίζει το υπουργείο, για την εξέλιξη ενός σχήματος για να ξεπεραστούν τα κενά και οι ελλείψεις του παρωχημένου σχήματος του Κανονισμού των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ, π. ΠΣΕΑ), ώστε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να λάβουν τη στήριξη του κράτους σε ύψος και σε χρόνους, κατά πολύ βελτιωμένα σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς που χαρακτηριζόταν από χρονικούς ορίζοντες τεσσάρων, πέντε και περισσότερων ετών.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της κυβερνητικής επιτροπής κρατικής αρωγής, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, όπως αυτή προκύπτει από το έργο των επιτροπών κρατικής αρωγής της Περιφέρειας, κατόπιν ελέγχου, αυτοψίας και εκτίμησης των ζημιών. Πρόκειται, σύμφωνα με το υπουργείο, για το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καθοριστεί ως σήμερα για επιχορήγηση μετά από φυσική καταστροφή, με την επιχορήγηση να αφορά ζημιές σε στοιχεία ενεργητικού των επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων - ειδικότερα ζημιές σε εξοπλισμό, σε πρώτες ύλες, σε αποθηκευμένα προϊόντα και σε κατεστραμμένα οχήματα, αλλά και σε έγγειο κεφάλαιο.

Όσον αφορά την Θεσσαλία, την τελευταία περίοδο το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνέχεια της διαμόρφωσης των σχετικών εργαλείων, αλλά και της έγκρισης της σχετικής χρηματοδότησης, πρότεινε στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μία σειρά από αλλαγές και τροποποιήσεις στο σκέλος της λειτουργίας των επιτροπών κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας που ασχολούνται με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ώστε ο ρυθμός υλοποίησης του έργου να ανταποκριθεί στο μεγάλο όγκο του, στην ανάγκη σύντμησης των χρόνων και στο αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί για τις επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, την προηγούμενη εβδομάδα, οι υπηρεσίες και οι επιτροπές κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας προσαρμόστηκαν στις εν λόγω προτάσεις (νέοι υπό-συντονιστές, διμελή κλιμάκια, αναδιάρθρωση των στελεχών, μεταφορά φακέλων, αύξηση ψηφιοποίησης διαδικασίας, κλπ), ώστε να διευθετηθούν οι αρρυθμίες που εντοπίστηκαν την προηγούμενη περίοδο και να υιοθετηθεί ένα πιο ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα για το έργο της καταγραφής και της εκτίμησης των ζημιών.

«Το ζητούμενο, παράλληλα με την εντατική συνέχιση των αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και με επιπλέον στελεχιακό δυναμικό, την αμέσως επόμενη περίοδο είναι να προχωρήσει η υποβολή των σχετικών φακέλων - με συγκεκριμένα, λίγα και μειωμένα σε σχέση με τα προηγούμενα έτη δικαιολογητικά - από τους αγρότες προς τους αρμόδιους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Με μόνιμο γνώμονα την επιτάχυνση των διαδικασιών, παρακαλούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι να υποβάλλουν τους σχετικούς φακέλους προς τους αρμόδιους στην Περιφέρεια Θεσσαλίας μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2024, ώστε να μπορέσουν να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες για την καταβολή τόσο της προκαταβολής, όσο και της τελικής επιχορήγησης στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής», υπογραμμίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα, έχουν υποβληθεί 4.400 φάκελοι από τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους στους αρμόδιους της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε σύνολο 31.420 δηλώσεων ζημιάς που υποβλήθηκαν μέσω του ΕΛΓΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Πρόκειται για έναν αριθμό υποβληθέντων φακέλων που αντιστοιχούν μόλις στο 14% των σχετικών δηλώσεων ζημιάς στη Θεσσαλία, ενώ περίπου το 20% των υποβληθέντων φακέλων κατατέθηκε κατά την περασμένη εβδομάδα.

Παράλληλα, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, συνεχίζει την υλοποίηση του σχήματος της πρώτης αρωγής - παράλληλα με τις επιχειρήσεις - προς αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Μέχρι τώρα, έχουν ήδη χορηγηθεί 33,9 εκατ. ευρώ προς 16.400 αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες, που αιτήθηκαν της πρώτης αρωγής μέσα από την πλατφόρμα arogi.gov.gr και επιβεβαιώθηκαν από τα στοιχεία της δήλωσης ζημιάς στον ΕΛΓΑ. Η πλατφόρμα είχε παραμείνει ανοικτή μέχρι και τις 12 Ιανουαρίου 2024, οπότε και έχουν υποβληθεί 1.300 αιτήσεις αγροτών, οι οποίες και βρίσκονται σε διαδικασία διασταυρώσεων, ώστε τις αμέσως επόμενες ημέρες να προχωρήσουν οι σχετικές καταβολές της πρώτης αρωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

