Με τηλεκπαίδευση πραγματοποιούνται τα μαθήματα σήμερα, Τρίτη σε ορισμένα σχολεία που έχει ανασταλλεί η λειτουργία τους λόγω της κακοκαιρίας «Avgi» όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας χθες με αποφάσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του υπουργείου Προ.Πο., είτε με αποφάσεις των οικείων Δήμων.

Ειδικότερα τα σχολεία δεν θα λειτουργήσουν, στους Δήμους Μάνδρας-Ειδυλλίας, Φυλής, Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς, Ωρωπού, Πεντέλης και Παλλήνης.

Στην περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί: Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας – ⁠Διρφύων Μεσσαπίων – ⁠Ερέτριας – ⁠Κύμης – Αλιβερίου. Ενώ ανοιχτά θα παραμείνουν σχολεία και βρεφονηπιακοί σταθμοί στους δήμους Σκύρου, Χαλκιδέων, Καρύστου, Ιστιαίας – Αιδηψού.

Στην περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί στους Δήμους: Τανάγρας, Θήβας, Αλιάρτου – Θεσπιέων, Ορχομενού και Λεβαδέων. Ανοιχτές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί με μεταγενέστερη προσέλευση (ώρα 10.00): στο Δήμο Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας.

Η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναστέλλεται και στον δήμο Θήρας λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας. Παράλληλα, κλειστοί θα παραμείνουν την Τρίτη και οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Τα σχολεία στα Ανώγεια της Κρήτης θα παραμείνουν κλειστά την Τρίτη, καθώς αναμένεται επιδείνωση των καιρικών φαινομένων. Αντίστοιχα, στον δήμο Φαιστού δεν θα λειτουργήσουν το Εσπερινό Γυμνάσιο και οι Λυκειακές Τάξεις του Εσπερινού Τυμπακίου και την Τρίτη 30 Ιανουαρίου κλειστές θα παραμείνουν κλειστά το Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο και βρεφονηπιακός παιδικός σταθμός Ζαρού, το Δημοτικό Σχολείο, Νηπιαγωγείο Βοριζίων, το Δημοτικό Σχολείο Καμαρών και το Γυμνάσιο Ζαρού.

Πηγή: skai.gr

