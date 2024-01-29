Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία «Avgi» που πλήττει την χώρα μας. Ήδη χιονίζει σε πολλές περιοχές της χώρας που έχουν ντυθεί στα λευκά όπως η Πάρνηθα και η Ιπποκράτειος Πολιτεία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Οι υψηλές πιέσεις στα βορειοδυτικά Βαλκάνια που συνοδεύεται με τις χαμηλές πιέσεις στην ανατολική Μεσόγειο προκαλούν θυελλώδεις άνεμους με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο διήμερο και τοπικά ισχυρές βροχοπτώσεις στα νοτιότερα τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, στα ορεινά και τα ημιορεινά ακόμα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας:

Χάρτης meteo: Αναμενόμενο αθροιστικό ύψος χιονιού στα ανατολικά ηπειρωτικά μέχρι τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 31/01

Χάρτης meteo: Αναμενόμενο αθροιστικό ύψος χιονιού στην Κρήτη μέχρι τις μεσημεριανές ώρες της Τετάρτης 31/01

Αναλυτικά:

Α. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α) Θεσσαλία - Σποράδες: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως Μαγνησία) και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300m). Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) και βαθμιαία τη νύχτα θα εξασθενήσουν.

β) Ανατολική Στερεά: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (κυρίως Βοιωτία - Φθιώτιδα) και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300m). Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) (κυρίως Βοιωτία) και βαθμιαία από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) θα εξασθενήσουν.

γ) Εύβοια: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 200-300m). Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) και βαθμιαία από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) θα εξασθενήσουν.

δ) Αττική: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές κυρίως στα βόρεια και από τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400m). Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) και θα σημειωθούν χιονοπτώσεις ακόμα και σε χαμηλότερο υψόμετρο κυρίως στις ανατολικές, βόρειες και δυτικές περιοχές. Από τη νύχτα τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

ε) Βόρεια και ανατολική Πελοπόννησος: Σήμερα Δευτέρα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και από τη νύχτα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά 300-400m). Τα φαινόμενα τις μεσημβρινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) πρόσκαιρα θα ενταθούν και από τις πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) θα εξασθενήσουν.

στ) Κρήτη: Σήμερα Δευτέρα (29-01-24) σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Τα φαινόμενα θα ενταθούν από τις πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) και θα εξασθενήσουν από το βράδυ της Τετάρτης (31-01-24).

Β. Πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι 9 και τοπικά 10 μποφόρ θα πνέουν:

α) Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) αρχικά στο βόρειο και βαθμιαία στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο.

β) Την Τετάρτη (31-01-24) οι θυελλώδεις βοριάδες θα διατηρηθούν στο Αιγαίο αλλά από τις προμεσημβρινές ώρες στα βόρεια θα περιοριστούν στα 8 μποφόρ και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Γ. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης (30-01-24) κυρίως στις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (31-01-24) στις Σποράδες, την Εύβοια και τις Κυκλάδες και βαθμιαία από τις απογευματινές ώρες στην Κρήτη.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr). Η επικαιροποίηση των προγνώσεων θα γίνεται ανά δωδεκάωρο.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων βαρέως τύπου στην Εθνική Οδό από τα Μάλγαρα μέχρι την Αθήνα, από τις 8 μμ της Δευτέρας έως και την Τετάρτη στις 10 το πρωί, αποφασίστηκε στην σύσκεψη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία «AVGI», όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας. Παράλληλα, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι βρίσκονται σε επικοινωνία με το υπουργείο Παιδείας, με δημάρχους της Εύβοιας και της Βοιωτίας, καθώς και περιφερειάρχες, για τη μη λειτουργία των σχολείων δια ζώσης για αύριο Τρίτη και τη διεξαγωγή τηλεκπαίδευσης. Επιπλέον, ο κ. Κικίλιας ανακοίνωσε ότι θα γίνει σύσταση για τηλεργασία αύριο, Τρίτη, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε Εύβοια, Βοιωτία αλλά και σε δήμους της περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα στους δήμους Μάνδρας, Ειδυλλίας, Φυλής, Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς, Ωρωπού, Πεντέλης και Παλλήνης.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, τα στοιχεία «αναθεωρούνται πάντα σε σχέση με την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Αυτή την στιγμή το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με τους δημάρχους. Έχουμε ήδη επικοινωνήσει με τους περιφερειάρχες και φυσικά έχει ενημερωθεί η προεδρία της κυβέρνησης» και προσέθεσε ότι η σύσταση προς τους πολίτες για την αυριανή ημέρα είναι, εφόσον δεν συντρέχει λόγος, να αποφύγουν τις μετακινήσεις με τα οχήματα τους στο λεκανοπέδιο της Αττικής, αλλά και στο κομμάτι της Εθνικής Οδού, που θα απαγορευτεί η κυκλοφορία για τα βαρέα οχήματα.

«Η σύσταση για την αυριανή ημέρα για όλους αυτούς που δεν έχουν λόγο μετακίνησης είναι να μην κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα ούτε στο λεκανοπέδιο της Αττικής -και φυσικά στο κομμάτι που προανέφερα της Εθνικής Οδού- και να είναι προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν προβλέψεις για πιθανές κατά περιόδους χιονοκαταιγίδες και για ακραίους ανέμους 9 και 10 μποφόρ. Νομίζω ότι όσοι μπορούμε να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις μας γι' αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, περίπου των 24 ωρών, με μία επανεξέταση για το πώς θα είναι τα πράγματα το πρωί της Τετάρτης», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κικίλιας.

Για την Κρήτη, που η διάρκεια της κακοκαιρίας φαίνεται να είναι και λίγο μεγαλύτερη, ο κ. Κικίλιας επισήμανε ότι χρειάζεται προσοχή και συνέστησε αποφυγή των μετακινήσεων σε περιοχές του νομού Χανίων και του νομού Ρεθύμνης.

«Υπάρχει ένα ιδιαίτερο σχέδιο για την Κρήτη το οποίο αφορά το Πυροσβεστικό Σώμα, την ΕΛΑΣ αλλά και τις Ένοπλες Δυνάμεις και την Πολιτική Προστασία», σημείωσε ο κ. Κικίλιας.

«Όπως είπα και χθες, πρέπει να δείξουμε υπευθυνότητα, και σοβαρότητα και να προσπαθήσουμε να είμαστε προσεκτικοί γι΄ αυτές τις επόμενες ώρες. Αν και εφόσον αλλάξει κάτι θα υπάρξει κι άλλη ενημέρωση», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έλαβαν μέρος ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, Φάνης Σπανός, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), υποστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, εκπρόσωποι του ΓΕΕΘΑ και της ΕΛΑΣ, και τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, Ευθύμιος Λέκκας (πρόεδρος του ΟΑΣΠ), Θεόδωρος Κολυδάς (διευθυντής της ΕΜΥ), Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος (διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών), Δημήτριος Ζιακόπουλος (μετεωρολόγος) και Χριστίνα Σούζη (μετεωρολόγος).

Απαγόρευση κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων στην Εθνική οδό από τα όρια των νομών Πιερίας και Θεσσαλονίκης έως την Αθήνα

Η ΕΛΑΣ ανακοίνωσε ότι με αποφάσεις της διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και των κατά τόπο αρμόδιων διευθύνσεων Αστυνομίας, από τις 20.00 το βράδυ σήμερα έως τις 10.00 το πρωί της Τετάρτης, απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπομένου βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της εθνικής οδού, από όρια νομών Πιερίας/Θεσσαλονίκης έως την Αθήνα (Κόμβο Καλυφτάκη), ανεξαρτήτως χρήσης αντιολισθητικών αλυσίδων, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας, προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

οχήματα οδικής βοήθειας

φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι

οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δύναται να παραταθεί ή να μειωθεί, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες το επιβάλλουν.

Διεκόπη λόγω χιονόπτωσης, η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Διονύσου, από το ύψος του 414 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, έως τη θέση Άγιος Πέτρος, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην περιοχή της Πεντέλης.

Κλειστές παραμένουν η λεωφόρος Φυλής από τη Μονή Κλειστών προς Δερβενοχώρια και η Πάρνηθος από το ύψος του τελεφερίκ, και πάνω και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μόνον με αντιολισθητικές αλυσίδες διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας - Θηβών από το ύψος της θέσης Κάζα της Δυτικής Αττικής, ενώ έχει απαγορευθεί η κυκλοφορία των φορτηγών.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Λαμίας λόγω της κακοκαιρίας «Avgi»

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας για λόγους ασφαλείας και αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων λόγω της κακοκαιρίας, προχώρησε η αστυνομία.

Ειδικότερα, από τις 18:00 και έως την ολοκλήρωση των εργασιών εγκατάστασης οδικής σήμανσης διεκόπη προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας ως εξής:

* Από το 18ο χλμ έως το 20ο χλμ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

* Από το 57ο χλμ έως το 55,5ο χλμ, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Παράλληλα υπενθυμίζεται, ότι με απόφαση του διευθυντή Τροχαίας Αττικής, από τις 22:00 σήμερα, τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά κατά την κυκλοφορία τους στο σύνολο του οδικού δικτύου του Ν. Αττικής.

Σε αυξημένη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία - Οι συστάσεις

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σημειώνεται πως η Περιφέρεια Αττικής συνδράμει στην Ανατολική και Δυτική Αττική, εκεί όπου αναμένονται χιονοπτώσεις συνολικά με:

45 εκχιονιστικά

3 φορτηγά

2 φορτωτές

4 JCB

1 Βοbcat

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών). Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.