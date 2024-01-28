Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων, στην παλαιά εθνική οδό Ελευσίνας - Θηβών από τις 10 το βράδυ της Κυριακής (28/1), ανακοίνωσε το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων και λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, με αποφάσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων από την 22:00΄ώρα σήμερα 28-01-2024 έως ύφεσης των φαινομένων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών από το 5ο χλμ (πρατήριο καυσίμων REVOIL - πρώην CYCLON) του Ν. Αττικής έως το 34ο της Π.Ε.Ο. Ελευσίνας Θηβών του Ν. Βοιωτίας.

Από την παραπάνω απαγόρευση εξαιρούνται:

Οχήματα οδικής βοήθειας.

Φορτηγά που μεταφέρουν αλάτι.

Οχήματα έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, με απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής, από τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας (29/1) τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά κατά την κυκλοφορία τους στο σύνολο του οδικού δικτύου του νομού Αττικής.

Περαιτέρω, λόγω της επικείμενης εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων τη Δευτέρα (29-01-2024) σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας (Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα) ενδέχεται να ισχύσει διακοπή κυκλοφορίας των βαρέων οχημάτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων σε τμήματα των Εθνικών Οδών.

Για το λόγο αυτό, η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς βαρέων οχημάτων να επιλέγουν εναλλακτική διαδρομή για τη μετάβασή τους από τη Βόρεια προς τη Νότια Ελλάδα μέσω εναλλακτικών οδών της Δυτικής Ελλάδας.

Επιπρόσθετα η ΕΛΑΣ συνιστά στους πολίτες να ενημερώνονται τακτικά για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην περιοχή τους και τις ισχύουσες κάθε φορά Αποφάσεις των Διευθύνσεων Αστυνομίας ή Τροχαίας, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί εφόσον χρειαστεί να μετακινηθούν και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών ή άλλων συναρμόδιων Αρχών.

Τέλος, οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται να:

φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων τους με κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα, καθώς και ικανή ποσότητα καυσίμων,

να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας των αντιολισθητικών μέσων που φέρουν,

να προσαρμόζουν την οδήγησή τους ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες,

να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση,

να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Περισσότερες συμβουλές και οδηγίες για την οδική ασφάλεια, λόγω κακοκαιρίας και έντονων καιρικών φαινομένων, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ, στο ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας υπάρχει και αναλυτική - επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με διακοπές -απαγορεύσεις κυκλοφορίας, χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων κ.λπ. λόγω καιρικών φαινομένων, για όλη την επικράτεια.

