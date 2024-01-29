Υπ. Παιδείας: Τηλεκπαίδευση για τους μαθητές των σχολείων που αναστέλλεται η λειτουργία τους λόγω κακοκαιρίας

Τηλεκπαίδευση για τους μαθητές των σχολείων των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με αποφάσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, είτε έχει ήδη αποφασιστεί η αναστολή λειτουργίας τους με αποφάσεις των οικείων Δήμων, λόγω έκτακτων αναγκών, διευκρινίζει το υπουργείο Παιδείας με ανακοίνωση του.
Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Αναστέλλεται, για αύριο, 30/1/2024, η λειτουργία σχολείων Α΄θμιας και Β΄θμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένους Δήμους της χώρας, κατόπιν απόφασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη καθώς και στα σχολεία, στα οποία, έχει ήδη αποφασισθεί η αναστολή λειτουργίας τους από τους οικείους Δήμους λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών.
Υπενθυμίζεται, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ότι στις σχολικές μονάδες που αναστέλλεται η λειτουργία τους, προβλέπεται η εφαρμογή τηλεκπαίδευσης κατά τις πρωινές ώρες και για την Πρωτοβαθμια και για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση».
