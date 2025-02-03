Διαδοχικά μηνύματα του 112 για τη σεισμική δραστηριότητα σε Σαντορίνη, Ανάφη και Αμοργό - Τι λένε σεισμολόγοι στον ΣΚΑΪ

Σε εξέλιξη είναι η κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ, σχετικά με την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Η σύσκεψη γίνεται παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Κικίλια.

Η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση, μέχρι στιγμής σημειώθηκε στις 2.17 το μεσημέρι, μεγέθους 4,9 της κλίμακας Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχής της Αμοργού. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10,9 χλμ και σημειώθηκε 18χλμ ΝΝΔ της Αρκεσίνης Αμοργού

Μήνυμα από το 112 ήχησε στις 12:15 το πρωί στη Σαντορίνη για απαγόρευση πρόσβασης σε τρεις περιοχές.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα κάνει λόγο για κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων λόγω σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει απαγόρευση στις περιοχές Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών στη Θήρα.

Λίγα λεπτά αργότερα, λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι εστάλη και δεύτερο 112 για παρατεταμένη σεισμική δραστηριότητα σε Ίο, Αμοργό, Θήρα και Ανάφη, καλώντας τους κατοίκους των νησιών να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media καταγράφηκε κατολίσθηση στην περιοχή του Αθηνιού.

Νέος σεισμός σημειώθηκε στην Ανάφη, ο οποίος υπολογίζεται στα 4,9 Ρίχτερ. Νωρίτερα, έγιναν άλλες δυο σεισμικές δονήσεις ανοιχτά της Αμοργού που σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ήταν της τάξης των 4,7 και 4,2 Ρίχτερ.

Στο μεταξύ, ασθενής σεισμική δόνηση 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:50, σε απόσταση 233 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 16 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ασθενής σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:20, σε απόσταση 231 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αθήνας. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 19 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο της Αμοργού, Πόπη Δεσποτίδη, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας περιμένουν στο νησί ένα ασθενοφόρο σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Συνολικά, άλλοι 4 μετασεισμοί πάνω από 4 Ρίχτερ σημειώθηκαν εδώ και λίγη ώρα μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού.

Όπως είπε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτρου Βασίλης Καραστάθης στον ΣΚΑΪ λίγο μετά τις 10 το πρωί, έχουν καταγραφεί και αναλυθεί 550 σεισμοί σε 10 ημέρες. Από αυτούς οι 185 ήταν πάνω από 3 για να είναι αισθητοί.

«Απομακρύνεται βορειοανατολικά από τη Σαντορίνη το επίκεντρο της μετασεισμικής ακολουθίας κι αυτό είναι θετικό για το νησί και τις επιπτώσεις στα κτίριά του», όπως δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Αθήνας.

Όσο μεγαλώνει η απόσταση από το νησί τόσο καλό είναι για τα κτίρια σε αυτό, σημείωσε ο κ. Καραστάθης και πρόσθεσε ότι όλη νύχτα συνεχίστηκε η σεισμική δραστηριότητα με μεγαλύτερο μέγεθος τα 4 ρίχτερ.

Μιλώντας στους «Αταίριαστους» ο σεισμολόγος Θανάσης Γκανάς επεσήμανε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για ενεργοποίηση του ηφαιστείου.

«Ο κίνδυνος είναι να υπάρξει μια περαιτέρω κλιμάκωση με έναν σεισμό. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το άλλο είναι να υπάρξει αποκλιμάκωση. Από άποψη γεωθεσίας παρατηρείται διαστολή του ηφαιστείου της Θήρας. Μέχρι σήμερα η σεισμική δραστηριότητα σημειώνεται βορειανατολικά της Θήρας κιντά στο υποθαλάσσιο ηφαίστειο Κολούμπο».

Δυο νέες σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,1 βαθμών έγιναν σήμερα Δευτέρα στις 7:35 και στις 7:10 το πρωί, ενώ μέσα στη νύχτα καταγράφηκαν 4,4 Ρίχτερ, αλλά και δεκάδες σεισμοί μικρότερου μεγέθους. Την τελευταία ώρα ανοιχτά της Σαντορίνης έχουν σημειωθεί 9 σεισμοί.

Ειδικότερα, σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται «ασθενής», σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες -στη 01:54- στον θαλάσσιο χώρο «23 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού», ή αλλιώς 234 νοτιοανατολικά της Αθήνας, σε μικρή απόσταση από τη Σαντορίνη, κατά δεδομένα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συνολικά τέσσερις σεισμοί πάνω από 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκαν στη Σαντορίνη μέσα σε 39 λεπτά το πρωί της Δευτέρας. Στις 6 το πρωί σημειώθηκε σεισμός 3,3 Ρίχτερ. Τέσσερα λεπτά αργότερα καταγράφηκε δόνηση 3,6 Ρίχτερ. Στις 6:20 ο σεισμός που σημειώθηκε ήταν 3,9 Ρίχτερ και στις 6:39 ένιωσαν σεισμό 3,3 Ρίχτερ.

«Δεν περιμέμουμε σεισμό που θα προκαλέσει μεγάλα προβλήματα» δήλωσε τη Δευτέρα ο δήμαρχος Θήρας, Νίκος Ζώρζος, ο οποίος ενημέρωσε πως κάποιοι επέλεξαν να φύγουν από το νησί. Ο κ. Ζώρζος δήλωσε ότι υπάρχει ανησυχία στο νησι και κάποιοι επέλεξαν να φύγουν, τόνισε ωστόσο ότι δεν υπάρχει ένα φαινόμενο γενικευμένης φυγής, προσθέτοντας ότι οι μόνιμοι κάτοικοι είναι πιο ψύχραιμοι.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες ο σεισμός στη Σκύρο αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός και ουδεμία σχέση έχει με την σεισμική δραστηριότητα Σαντορίνης Αμοργού.

Λέκκας στον ΣΚΑΪ: «Δεν υπάρχει καμία συσχέτιση της σεισμικής ακολουθίας με το ηφαίστειο»

Ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας μιλώντας στο «Σήμερα» αναφέρθηκε στη δήλωση του Δημήτρη Κωστόπουλου, αναπληρωτή καθηγητή πετρολογίας στο ΕΚΠΑ, και απέκλεισε την πιθανότητα της ηφαιστειακής δραστηριότητας.

«Εκείνο το οποίο είχαμε πει και χθες είναι ότι η σεισμική δραστηριότητα δεν πρόκειται να πάψει αύριο ή μεθαύριο. Η μετακίνηση προς τα βορειανατολικά είναι καθησυχαστική, καθώς απομακρύνεται από τη Σαντορίνη. Έτσι λοιπόν, όταν η απόσταση μεγαλώνει, αυτόματα οι υπολογιζόμενες επιπτώσεις θα είναι μικρότερες. Συνεπώς, όταν έχουμε απομάκρυνση των επικέντρων από τη Σαντορίνη, νομίζω απομακρύνεται και η διακινδύνευση», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, για να υπογραμμίσει:

«Στην Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου συμμετέχουν 15 Έλληνες επιστήμονες κορυφαίοι, οι οποίοι ανέφεραν χωρίς άνω τελεία πως δεν υπάρχει καμία συσχέτιση μεταξύ της εξελισσόμενης σεισμοηφαιστειακής διεργασίας εντός της Καλδέρας του ηφαιστείου και της εξελισσόμενης διαδικασίας εκτός της Καλδέρας του ηφαιστείου. Είναι σαφώς δυο διαχωρισμένα γεγονότα, τα οποία τα είχαμε προσδιορίσει πριν από 2 εβδομάδες, όπου και είχαμε μια σεισμοηφαιστειακή δραστηριότητα εντός της Καλδέρας».

Παράλληλα, ο κ. Λέκκας επεσήμανε ότι το φαινόμενο μπορεί να κρατήσει από μερικές μέρες έως μερικές εβδομάδες ή και μερικούς μήνες. «Στο Γιαννιτσοχώρι είχαμε μια έντονη σεισμική δραστηριότητα η οποία αποσβέστηκε σε 3 μέρες. Έκτοτε δεν έχουμε κανέναν σεισμό. Στο Αρκαλοχώρι άρχισαν οι σεισμοί τον Μάιο, κορυφώθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο δεν είχαμε καθόλου σεισμούς και ο καταστροφικός σεισμός ήταν στις 25 Σεπτεμβρίου. Το κάθε ρήγμα και η κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά».

«Το λέω πολύ καθαρά: δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους κατοίκους εφόσον τηρηθούν οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας. Υπάρχει για πρώτη φορά μια σοβαρή υπηρεσιακή διαδικασία έτσι ώστε να αποσβέσουμε τις επιπτώσεις ενός πιθανού σεισμού».

Δημήτρης Κωστόπουλος στον ΣΚΑΪ: «Δεν αποκλείεται να έχουμε ηφαιστειακή δραστηριότητα»

Ο καθηγητής σεισμολογίας Βασίλης Καρακώστας και ο Δημήτρης Κωστόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής πετρολογίας στο ΕΚΠΑ μίλησαν στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα» για τον «χορό» των Ρίχτερ στην Σαντορίνη και την Αμοργό.

Όπως ανέφερε ο κ. Καρακώστας, «υπάρχει μια έξαρση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, η οποία μπορεί να εξελιχθεί φυσιολογικά και στη συνέχεια να υπάρχει μια απόσβεση, όμως είναι ένα σημάδι που θα πρέπει να το προσέξουμε». Παράλληλα, σημείωσε ότι ενδεχομένως να υπάρξει μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, πράγμα εντελώς φυσιολογικό, που δεν θα προκαλέσει προβλήματα στους κατοίκους. «Το να υπάρχει κάτι ανησυχητικό έχει μικρότερη πιθανότητα» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο κ. Κωστόπουλος έκρουσε τον «κώδωνα του κινδύνου» για πιθανή ηφαιστειακή δραστηριότητα. «Όπως ξέρετε, τα μάγματα είναι ρευστά, είναι ασυμπίεστα και οδηγούνται προς τις ελάχιστες πιέσεις. Στην προσπάθειά του να βγει στην επιφάνεια, το μάγμα προκαλεί υδραυλική θραύση στα πετρώματα, θα είναι ένα ρήγμα που θα υλοποιηθεί σαν σεισμός. Προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν, καλύτερα να παραμείνουμε σε εγρήγορση».

«Σε περίπτωση ανάγκης, η ΕΛ.ΑΣ. θα ενισχύσει τις δυνάμεις της στη Σαντορίνη»

Ως προς την κατάσταση με τον «χορό» των σεισμικών δονήσεων στη Σαντορίνη, η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι σε περίπτωση που ζητηθεί κάτι από την Πολιτική Προστασία, η ΕΛ.ΑΣ. συμμετέχει και συνδράμει με οποιονδήποτε τρόπο, είτε χρειαστεί να γίνει εκκένωση κάποιων οικισμών είτε κάποιας περιοχής, ώστε να προστατεύσει με οποιονδήποτε τρόπο τους πολίτες, ακόμη και να μεταφερθούν με υπηρεσιακά οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας.

«Υπάρχει προσωπικό και οχήματα κανονικά στο νησί. Σε περίπτωση που δημιουργηθεί ανάγκη, θα υπάρξει ενίσχυση του προσωπικού και με ενίσχυση της Αστυνομίας. Οι περιπολίες έχουν αλλάξει, δεδομένου ότι εγκαταλελειμμένα σπίτια έρχονται αντιμέτωπα με πλιάτσικο. Αυτό συμβαίνει πάντα μετά από φυσική καταστροφή, διότι υπάρχουν δυστυχώς κι αυτές οι περιπτώσεις που επιτήδειοι απειλούν την περιουσία των πολιτών».

Προσθήκη 3 έκτακτων πτήσεων από και προς τη Σαντορίνη από την AEGEAN 3 και 4 Φεβρουαρίου

Η AEGEAN ανακοίνωσε την προσθήκη δυο έκτακτων, πρόσθετων πτήσεων σήμερα και μίας επιπλέον αύριο, από και προς τη Σαντορίνη για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού, κατά τις ώρες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Σημειώνεται ότι και οι τέσσερις τακτικές, προγραμματισμένες καθημερινές πτήσεις από και προς τη Σαντορίνη θα εκτελούνται κανονικά και σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό.

Η προσθήκη των επιπλέων πτήσεων γίνεται σε συνέχεια αιτήματος του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Γεράσιμος Παπαδόπουλος στον ΣΚΑΪ για Κυκλάδες: Έχει μετατοπιστεί το κέντρο των σεισμών - Πιθανά μέχρι και τα 6 Ρίχτερ

Είχαμε ένα μπαράζ με αυξημένο πλήθος και αυξημένα μεγέθη, που το απόγευμα φάνηκε να μειώθηκαν τα πλήθη, είπε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τις αλλεπάλληλες σεισμικές δονήσεις στις Κυκλάδες.

Εξήγησε πως παρατηρείται μετατόπιση των επικέντρων προς τα βόρεια-ανατολικά, δηλαδή προς την κατεύθυνση, όχι πολύ κοντά, στην Αμοργό και απομάκρυνση από τη Σαντορίνη. Αυτό είναι το καλό νέο της ημέρας, δηλαδή, η σεισμική δραστηριότητα και κυρίως η έντονη φάση του τελευταίου 24ωρου εντοπίζεται αρκετά μακριά πλέον από τα νησιά και κατά συνέπεια δημιουργείται μία απόσταση ασφαλείας.

Έτσι, ακόμα και αν γίνει ισχυρότερος σεισμός να είναι δύσκολο να βλάψει αυτά τα νησιά.

Από όλες τις ενδείξεις που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα προκύπτει ότι έχει ενεργοποιηθεί το νότιο τμήμα ενός μεγάλου ρήγματος που βρίσκεται στην υποθαλάσσια τάφρο μεταξύ Αμοργού, Αστυπάλαιας, Ανάφης και Σαντορίνης. Είναι το ρήγμα το οποίο κατά πάσα πιθανότητα το 1956 έδωσε πολύ μεγάλο σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ.

Μόνο ένα μικρό τμήμα του 20 χιλιομέτρων έχει ενεργοποιηθεί και δε θα πρέπει να σκεφτόμαστε ότι θα επαναληφθούν τα ίδια».

Ο ίδιος απέρριψε το ενδεχόμενο να ενεργοποιηθούν και άλλα ρήγματα ενώ τόνισε ότι τα ηφαίστεια δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί χωρίς όμως να αποκλείεται αυτό στο μέλλον.

«Καταλήξαμε ότι η συμπεριφορά τις σεισμικής δραστηριότητας από τις 24 Ιανουαρίου έχει τα χαρακτηριστικά των προσεισμών και ενδεχομένως το 4,6 να ήταν ο κύριος και να υπάρξει φθίνουσα πορεία. Μπορεί ωστόσο να ήταν και προσεισμός. Θα χρειαστούμε περισσότερες ημέρες για να το πούμε αυτό» σημείωσε.

Σύσκεψη στο Μαξίμου για τους σεισμούς στη Σαντορίνη - Κικίλιας: «Προληπτικά τα μέτρα, υπάρχει εγρήγορση»

Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ο Θανάσης Γκανάς του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και ο καθηγητής Φυσικών Καταστροφών Κώστας Συνολάκης. Μέσω τηλεδιάσκεψης από τη Σαντορίνη συμμετείχαν ο Ευθύμης Λέκκας και ο Κώστας Παπαζάχος.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης όπως δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ενημερώθηκε, όπως και όλοι οι υπόλοιποι παριστάμενοι από την επιστημονική τους ομάδα.

«Ενημέρωση φυσικά θα παρέχεται συνεχώς. Εξετάζονται όλα τα στοιχεία της σεισμικής δραστηριότητας. Τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι προληπτικά», τόνισε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε ότι σε κάθε περίπτωση, ενημέρωση θα υπάρχει συνεχώς και ως προς όλους, καθότι, όπως είπε συνεδριάζει συνεχώς η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. «Παρακαλώ πάρα πολύ, όπως πάντα τους συμπολίτες μας, να ακούνε τα μέτρα των ειδικών και να συμμορφώνονται με αυτά, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε την παρούσα κατάσταση. Τα μέτρα είναι προληπτικά», επισήμανε και σημείωσε ότι υπάρχει εγρήγορση και οργάνωση στο πεδίο.

«Οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και δημοσίως», είπε και υπογράμμισε: «Επειδή υπάρχει επιτροπή, και συγκεκριμένοι επιστήμονες που χειρίζονται το συγκεκριμένο θέμα, θα ήθελα να κάνω μια θερμή παράκληση προς όλους, στα πλαίσια της έγκυρης και σωστής ενημέρωσης, να δώσουμε βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους που πραγματικά γνωρίζουν τα γεγονότα».

Σε επιφυλακή έχει τεθεί η κρατική μηχανή καθώς υπάρχει αυξημένη ανησυχία λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας που καταγράφεται το τελευταίο 48ωρο.

Πάνω από 200 δονήσεις έχουν σημειωθεί με τη σεισμική ακολουθία να εγείρει προβληματισμό και μεταξύ των σεισμολόγων. Πολλοί από τους σεισμούς ξεπερνούν τους 4 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, με τον μεγαλύτερο έως τώρα, μεγέθους 4,7 βαθμών, να σημειώνεται το βράδυ της Κυριακής.

Προληπτικά μέτρα

Το μεσημέρι της Κυριακής έγινε κοινή συνεδρίαση της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ.

Μετά την ενδελεχή εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη των Επιτροπών ότι:

Τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 03/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

β. Οι πολίτες θα πρέπει

να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων,

να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια,

να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών,

να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες),

να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα,

να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Οι επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου τη Δευτέρα το μεσημέρι.

Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού, έχει τεθεί σε γενική επιφυλακή η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειακός Διοικητής έχει μεταβεί ως επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων στη νήσο Θήρα.

Μάλιστα, το Σάββατο μετέβησαν αεροπορικώς στο νησί με έκτακτη πτήση μια ομάδα της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με διασωστικό σκύλο και δύο ομάδες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. Την Κυριακή έφτασαν στη Σαντορίνη με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, ομάδα χειριστών drones με τον εξοπλισμό τους, καθώς και εναέριοι διασώστες.

Μάλιστα, στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Σαντορίνης έχουν τοποθετηθεί σκηνές για να διαμείνουν οι μονάδες της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ.

Σημεία συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης

Οδηγίες προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού εξέδωσε ο Δήμος Θήρας εν μέσω ανησυχιών για την έντονη σεισμική δραστηριότητα των τελευταίων ωρών που έχει θέσει τις αρχές επί ποδός.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση ο Δήμος Θήρας ενημερώνει τον πληθυσμό για τα σημεία συγκέντρωσης εφόσον προκύψει η ανάγκη απομάκρυνσης.

Έτσι, στο ειδικό σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου Θήρας, έχουν προβλεφθεί σημεία συγκέντρωσης πληθυσμού για την οργανωμένη προληπτική απομάκρυνση αν χρειαστεί όπως παρακάτω:

Για τις περιοχές: ΟΙΑ – ΦΟΙΝΙΚΙΑ – ΚΟΛΟΥΜΠΟΣ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΠΑΞΕΔΕΣ.

Για τις περιοχές: ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ – ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΣ στην πεδιάδα του ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ.

Για τις περιοχές: ΦΗΡΑ – ΦΗΡΟΣΤΕΦΑΝΙ – ΚΟΝΤΟΧΩΡΙ – ΚΑΡΤΕΡΑΔΟ στην πεδιάδα των ΦΗΡΩΝ μεταξύ ΕΞΩ ΓΥΑΛΟΥ ΦΗΡΩΝ – ΕΞΩ ΓΥΑΛΟΥ ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ .

. Για τις περιοχές: ΒΟΘΩΝΑ – ΜΕΣΣΑΡΙΑ – ΜΟΝΟΛΙΘΟ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΓΩΝΙΑΣ -ΚΑΜΑΡΙ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ.

Για τις περιοχές: ΠΥΡΓΟΣ – ΕΞΩ ΓΩΝΙΑ – ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΝΟΤΙΑ του ΠΥΡΓΟΥ και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ του ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ .

. Για τις περιοχές: ΕΜΠΟΡΕΙΟ – ΠΕΡΙΣΣΑ – ΒΛΥΧΑΔΑ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ στην ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΠΕΔΙΑΔΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ.

Για τις περιοχές: ΑΚΡΩΤΗΡΙ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΝΟΤΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

Για την περιοχή της ΘΗΡΑΣΙΑΣ στην ΠΕΔΙΑΔΑ ΜΕΤΑΞΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΣ.

Σε επιφυλακή η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Νοτίου Αιγαίου

Σημειώνεται ότι σκηνές τοποθετήθηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Σαντορίνης για να διαμείνουν οι μονάδες της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, σύμφωνα με το πρωτόκολλο σχετικά με τη διαμονή τους.

Υπενθυμίζεται ότι σε γενική επιφυλακή έχει τεθεί η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Νοτίου Αιγαίου λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού ενώ στο νησί βρίσκεται ο περιφερειακός Διοικητής ως επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ακόμη μετέβησαν αεροπορικώς στη Σαντορίνη μια ομάδα της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με διασωστικό σκύλο και δύο ομάδες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και χθες έφτασε ομάδα χειριστών drones με τον εξοπλισμό τους, καθώς και εναέριοι διασώστες.

