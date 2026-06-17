Κανείς δεν ξέρει ποια είναι η συμφωνία με το Ιράν, αλλά είναι πολύ «γερή συμφωνία» επισήμανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G7.

«Η εναλλακτική λύση (σ.σ μιας μη συμφωνίας) θα ήταν μια παγκόσμια ύφεση. Οι ηλίθιοι άνθρωποι θέλουν μια παγκόσμια ύφεση. Είναι ηλίθιοι άνθρωποι. Το στενό δεν θα άνοιγε ποτέ» σημείωσε.

«Το κείμενο δεν είναι τελικό· είναι ένα μνημόνιο κατανόησης, διευκρίνισε. Αν δεν μου αρέσει, θα επιστρέψουμε στο να ρίχνουμε βόμβες στα κεφάλια τους (σ.σ των Ιρανών). Αν δεν συμπεριφερθούν σωστά, θα επιστρέψουμε αμέσως στο να ρίχνουμε βόμβες» απείλησε.

Στην αναφορά δημοσιογράφου η συμφωνία περιλαμβάνει ένα ταμείο 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Ιράν, ο πρόεδρος των ΗΠΑ το διέψευσε κατηγορηματικά. «Όχι, είναι ψευδές. Δεν επενδύουμε. Άνθρωποι (σ.σ επενδυτές) μπορούν να αποφασίσουν να το κάνουν αυτό, αλλά εξαρτάται από αυτούς. Θέλετε να πω ότι κανείς δεν επιτρέπεται ποτέ να επενδύσει σε μια χώρα;» διερωτήθηκε.

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Για τη συμφωνία που έκανε ο Μπαράκ Ομπάμα υποστήριξε ότι: «τούς παρέδωσε 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, πράσινα μετρητά από τράπεζες, σε ένα Boeing 757 και τα πέταξε στο Ιράν. Και στάθηκαν μπροστά στο αεροπλάνο, έχω φωτογραφίες του, "Θεέ μου, κοιτάξτε αυτά τα χρήματα που μας δίνει"», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

«Προσπάθησε να δωροδοκήσει για να τελειώνει. Δεν προσπάθησα να το κάνω αυτό... Ξέρετε τι έκαναν οι Ιρανοί; Οι Ιρανοί γελούσαν με τον Ομπάμα και έλεγαν: "Είναι ένας ηλίθιος γιος @@@» ανέφερε για τη συμφωνία του τότε προέδρου. «Μην ξεχνάτε, ποτέ δεν υπήρξε κανείς που να ήταν τόσο σκληρός απέναντι στο Ιράν. Αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει η Κλίντον και ο Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα. Αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει ο Μπάιντεν, ο Μπους και πολλοί άλλοι».

«Ο λόγος που το πετρέλαιο παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα είναι επειδή κάθε βράδυ βγάζαμε πλοία (σ.σ πετρέλαιο), χωρίς εσείς καν να το γνωρίζετε. Πριν από δύο μέρες, πριν από τρεις μέρες, πριν από έναν μήνα, βγάζαμε 22 πλοία. Ο μέσος όρος μας ήταν από 15 έως 25 πλοία τη νύχτα. Κανείς δεν το ήξερε αυτό. Το Πολεμικό μας Ναυτικό έκανε εξαιρετική δουλειά. Κανείς δεν γνώριζε τι συνέβαινε. Γι' αυτό το πετρέλαιο δεν εκτοξεύθηκε στα 300 δολάρια το βαρέλι· πήγε στα 125, στα 150. Τώρα είναι στα 72, στα 73. Έμαθα ότι τώρα είναι ακόμη χαμηλότερα».

«Εξουδετερώσαμε έναν άνδρα ονόματι Σουλεϊμανί. Πιστεύετε ότι αυτό θα είχε συμβεί αν ήταν ζωντανός; Ήταν μια σατανική ιδιοφυΐα» είπε.

«Τον (σ.σ Φατάχ αλ Σίσι) σέβονται σε όλο τον κόσμο, εμού συμπεριλαμβανομένου» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Βοηθάμε τον πρόεδρο Σίσι με το θέμα που έχει για το φράγμα. Ο ποταμός Νείλος αδειάζει λίγο περισσότερο από όσο θα έπρεπε.Ένα φράγμα κατασκευάστηκε στην Αιθιοπία και προκαλεί τεράστια προβλήματα στην Αίγυπτο. Νομίζω ότι η Αιθιοπία μεταχειρίστηκε πολύ άδικα την Αίγυπτο».

Σε κοινό ανακοινωθέν τους που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι ηγέτες της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν-λε-Μπεν της Γαλλίας χαιρετίζουν τη συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν που ανακοινώθηκε το Σαββατοκύριακο.

Η συμφωνία «παρέχει μια ιστορική ευκαιρία για να αποτραπεί το Ιράν από το να αποκτήσει οποιοδήποτε πυρηνικό όπλο και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που σχετίζονται με τις περιφερειακές και βαλλιστικές του δραστηριότητες», δήλωσαν οι ηγέτες, προσφέροντας την υποστήριξή τους για την εφαρμογή της.

Πηγή: skai.gr

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