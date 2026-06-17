Ανδρουλάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Αν το ΠΑΣΟΚ λάβει την εντολή, η χώρα μπορεί να αποκτήσει κυβέρνηση σταθερή και αξιόπιστη

«Δουλεύουμε με ένα ημερολόγιο πολιτικής αλλαγής, γιατί πιστεύουμε ότι η ώρα της πολιτικής αλλαγής έχει έρθει. Δεν γνωρίζουμε την ημερομηνία των εκλογών, αυτό είναι προνόμιο του πρωθυπουργού, αλλά προετοιμαζόμαστε ώστε να είμαστε έτοιμοι, αξιοποιώντας τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 και στον Παύλο Τσίμα.

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλα τα μεγάλα ζητήματα της χώρας, πολιτικό προσωπικό υψηλού επιπέδου, πολιτικό ήθος χωρίς ακρότητες και τοξικότητα, χωρίς να χτυπά τους πολιτικούς του αντιπάλους κάτω από το τραπέζι, αλλά και πλήρη πολιτική αυτονομία. «Δεν έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν Έλληνα ολιγάρχη και αυτό φαίνεται από το πώς μας αντιμετωπίζουν τα μέσα ενημέρωσης» τόνισε.

Ερωτηθείς για τη θέση του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις σημείωσε ότι «το αποτέλεσμα της κάλπης δεν καθορίζεται από τις δημοσκοπήσεις» και συνέχισε λέγοντας πως «αν το ΠΑΣΟΚ πάρει την εντολή, η χώρα θα έχει μια άλλη κυβέρνηση, σταθερή, προοδευτική, αξιόπιστη, που θα βάλει κανόνες στην αγορά, θα βάλει σοβαρά θεσμικά εμπόδια στη διαφθορά, που έχει κλιμακωθεί τα τελευταία χρόνια».

Κληθείς να σχολιάσει την κριτική που δέχεται η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν πρόσβαση των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε η πρόταση μπήκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που έχει να κάνει με τη ρύπανση και την ποιότητα ζωής στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Και συνέχισε λέγοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι 'τσάμπας' για τους πολιτικούς του φίλους, είναι 'τσάμπας' για τα οικονομικά συμφέροντα, αλλά είναι πολύ ακριβός για τους πολίτες.

» Και θα σας εξηγήσω γιατί είναι 'τσάμπας' για όλους αυτούς. Είναι 'τσάμπας' διότι τα 35 εκατ. δεν είναι τίποτα, είναι λιγότερα από το 1 δισ. πρόστιμο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα 35 εκατ. δεν είναι τίποτα μπροστά στα χρυσά σπιτάκια που τα πληρώσαμε 5 με 6 φορές περισσότερο, 300.000 ευρώ, όταν υπήρχαν δυνατότητες να τα πληρώσουμε 50 και 60.000 ευρώ. Είναι 'τσάμπας' στις μεγάλες κατασκευαστικές, όταν μόνο για ένα μικρό τμήμα του ΒΟΑΚ έδωσες αποζημίωση 145 εκατ. ευρώ για καθυστερήσεις σε απαλλοτριώσεις. Είναι 'τσάμπας' όταν μοιράζει εκατοντάδες εκατομμύρια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης σε διάφορους ημετέρους με υποτυπώδεις διαγωνιστικές διαδικασίες».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι περάσαμε μια δύσκολη εποχή διχόνοιας, λαϊκισμού, υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα με πρωταγωνιστή τον πρώην πρωθυπουργό. Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ κινείται σε μια άλλη κατεύθυνση με την αντίληψη ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει με ορθολογισμό και σοβαρότητα.

«Αν είναι να πάμε πάλι στο 2012 και το 2015, ‘κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη’, για να εκβιάζουν τα funds τους δανειολήπτες, να λέμε να σκίσουμε τα μνημόνια και να έχουμε ξανά μνημόνια, να λέμε ότι θα καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ, να μένει. Αυτό δεν οδηγεί πουθενά» είπε.

Συνέχισε λέγοντας ότι έχουν κριθεί τόσο ο κ. Μητσοτάκης όσο και ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε: «Άρα η χώρα, με μια επιλογή στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόσωπό μου, θα πάει μπροστά. Θα γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα χωρίς τις κακές εμπειρίες του χθες».

Σημείωσε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να λάβει την εντολή: «Θα αγωνιστούμε, και ελπίζω οι πολίτες να τιμήσουν αυτά που σας είπα προηγουμένως. Αξιοπιστία, σοβαρότητα, πολιτικό ήθος, αυτονομία από τα συμφέροντα. Είμαστε ανεξάρτητοι, ο λόγος μας και η πράξη μας είναι ανεξάρτητες, χωρίς περιορισμούς» είπε σημειώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν το υιοθετεί κανένας ισχυρός.

Πρόσθεσε ότι «έχει περάσει το σχέδιο Μητσοτάκη ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο» επισήμανε και πρόσθεσε: «Εμένα δεν με όρισαν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ κάποιος Αλαβάνος ούτε η οικογενειακή μου κατάσταση με έκανε αρχηγό της ΝΔ. Τα έχω κάνει όλα μόνος μου».

Αναφερόμενος στο πρόβλημα της ακρίβειας που μαστίζει τα νοικοκυριά είπε ότι τώρα ένα καλάθι σούπερ μάρκετ στοιχίζει 60% παραπάνω σε σχέση με το 2019 και πως χρειάζεται βούληση και έλεγχοι που δεν θα είναι επιφανειακοί σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. «Αν ρωτήσετε έναν κυβερνητικό στέλεχος τι έχουν εισπράξει από πρόστιμα σε σχέση με το τι έχουν κερδοσκοπήσει τα ολιγοπώλια, ειδικά των τροφίμων και της ενέργειας, θα δείτε την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής» ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης και έκανε λόγο για «πάρτι, μια μπίζνα, την οποία την επέτρεψε η κυβέρνηση».

Για την επιδοματική πολιτική της κυβέρνησης σχολίασε πως αυτά είναι λατινοαμερικάνικα μοντέλα που «εργαλειοποιούν τον υψηλό πληθωρισμό, βγάζουν έσοδα από τους έμμεσους φόρους, όπως είναι ο ΕΦΚ και ο ΦΠΑ, που είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη, και μετά τα κάνουν pass και τα δίνουν δωράκια όπου θεωρούν ότι έχω εκλογικό ακροατήριο».

«Δεν θέλουν να μειώσουν τον ΦΠΑ για να έχουν κάβα για πριν τις εκλογές» είπε χαρακτηριστικά.

Για τη βιομηχανία σημείωσε ότι είναι άδικο τα μερίσματα να φορολογούνται με μόλις 5% και η επανεπένδυση σε νέο μηχανολογικό εξοπλισμό να εκπίπτει φορολογικά μόλις με 10% της επένδυσης ετησίως. «Όσο αφορά τη διαχείριση της επανεπένδυσης, έχουμε από τα χειρότερα φορολογικά καθεστώτα στον ΟΟΣΑ και όσο αφορά τα μερίσματα, έχουμε ένα από τα καλύτερα. Άρα τι λες στον επιχειρηματία; Μοίραζε μερίσματα και άσε τις επενδύσεις» σχολίασε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε την αντικατάσταση της golden visa με την angel visa: «Θέλουν visa; Να δίνουν ένα σημαντικό ποσό για επενδύσεις στην έρευνα, την τεχνολογία, τη μεταποίηση, τον πρωτογενή τομέα της βιομηχανίας και να παίρνουν visa. Και όχι με αγορά κινητών» είπε.

Καταλήγοντας ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε: «Είναι καιρός για μια νέα αρχή, και εγώ εγγυώμαι, με το πρόγραμμά μας, το πολιτικό μας δυναμικό και τις αξίες μας, μία νέα αρχή για την ευρωπαϊκή Ελλάδα. Με ισχυρό κράτος δικαίου, ισχυρό κοινωνικό κράτος, και ανθεκτική παραγωγή, και όχι παραγωγή ημετέρων». Σχολιάζοντας, τέλος το ερώτημα του πρωθυπουργού ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε πως κάτι τέτοιο δεν το είπαν ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου ή ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και πρόσθεσε ότι η πόντιση του καλωδίου μεταξύ Κρήτης και Κύπρου δεν προχωρά, επειδή «πέρασε ο τσαμπουκάς του Ερντογάν».

Πηγή: skai.gr

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