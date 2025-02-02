Σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη: Λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση των τρένων

Νέο βίντεο από drone της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λίγα λεπτά μετά τη σιδηροδρομική τραγωδίας στα Τέμπη, φέρνει στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ

Αστυνομικοί και εθελοντές πυροσβέστες βρίσκονται στον στενό πυρήνα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Η πρώτη εικόνα που αντικρίζουν είναι καμένα βαγόνια και σπασμένες ράγες.

Με φακούς στα χέρια περπατούν στις γραμμές του τρένου, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα θα βρεθούν μπροστά σε απανθρακωμένες σορούς.

Έχει προηγηθεί η μετωπική σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών, από την οποία γίνεται ανάφλεξη και δημιουργείται το τεράστιο μανιτάρι που έχει καταγραφεί σε βίντεο συστήματος ασφαλείας.

Από την πρώτη στιγμή, οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν απαντήσεις για το φορτίο που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχία, θεωρώντας ότι πρόκειται για παράνομο εύφλεκτο υλικό.

«Ρωτήθηκα από τι προήλθε το μανιτάρι, είπα από εύφλεκτο υλικό και δεν είναι από τα ίδια καιόμενα μέρη μετά τη σύγκρουση των αμαξοστοιχιών, εκεί που πρέπει να ψάξει είναι να γίνει ανάκτηση βιντεοληπτικού υλικού που ήταν υποχρεωμένοι να το έχουν κατά τη φόρτωση των εμπορικών αμαξοστοιχιών» εκτιμά ο Επαμεινώνδρας Μπούρας, Μηχανολόγος Πραγματογνώμονας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο πραγματογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης στην έκθεση που συντάσσει.

Ότι δηλαδή εάν δεν υπήρχαν εύφλεκτα υγρά τα οποία διέρρευσαν και ανεφλέγησαν, μεγάλος αριθμός επιβατών θα είχε διασωθεί.

«Αρκετοί από τους επιβάτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της φωτιάς, όχι της σύγκρουσης. Αυτό που θέλουμε είναι να διερευνηθούν οι πτυχές της υπόθεσης και να οδηγηθούν στο εδώλιο όσοι εμπλέκονται», τονίζει ο Αντώνης Ψαρόπουλος, πατέρας θύματος, ο οποίος εκτιμά πως η φωτιά και η έκρηξη προήλθε από αδήλωτο και παράνομο εύφλεκτο υλικό που βρισκόταν στην εμπορική αμαξοστοιχία.

Ξυλόλιο

Εντωμεταξύ, την πορεία 25 χιλιάδων λίτρων ξυλολίου που είχαν κατασχεθεί τον Ιανουάριο του 2023 από το Τελωνείο Προμαχώνα και 13 ημέρες πριν από το δυστύχημα είχαν αγοραστεί μετά από δημοπρασία, ζητεί με αίτημά του στον ανακριτή, δικηγόρος συγγενών θυμάτων.

«Κάποιος το χτύπησε και το αγόρασε, ζητώ από τον εφέτη ανακριτή να διερευνήσει το πώς μεταφέρθηκε το φορτίο, πού πήγε, με ποιον τρόπο, αν τηρήθηκαν μέτρα ασφαλείας σε κάθε περίπτωση να ερευνηθεί υπόθεση για λαθρεμπορία ξυλολίου», τονίζει ο δικηγόρος οικογενειών των θυμάτων, Στέλιος Σούρλας.

Και όλα αυτά την ώρα που πλησιάζει ο χρόνος για να δοθεί στη δημοσιότητα το πόρισμα του Οργανισμού διερεύνησης σιδηροδρομικών και αεροπορικών ατυχημάτων που εντοπίζει εγκληματικά λάθη και παραλείψεις για τα αίτια της πυρκαγιάς.

Ήδη, περιμένουν απαντήσει από το Πανεπιστήμιο της Γάνδης όπου έχει σταλεί υλικό για να αναλυθούν μέσω τεχνητής νοημοσύνης όλα τα δεδομένα.

