Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μήνυμα από το 112 στη Σαντορίνη για τρεις περιοχές

Κίνδυνος για κατολισθήσεις σε Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών στο νησί της Θήρας λόγω σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή

Σαντορίνη

Μήνυμα από το 112 ήχησε στις 12:15 το πρωί στη Σαντορίνη για απαγόρευση πρόσβασης σε τρεις περιοχές. 

Συγκεκριμένα, το μήνυμα κάνει λόγο για κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων λόγω σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει απαγόρευση στις περιοχές Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών στη Θήρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: 112 Σαντορίνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark