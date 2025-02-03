Μήνυμα από το 112 ήχησε στις 12:15 το πρωί στη Σαντορίνη για απαγόρευση πρόσβασης σε τρεις περιοχές.
Συγκεκριμένα, το μήνυμα κάνει λόγο για κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων λόγω σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει απαγόρευση στις περιοχές Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών στη Θήρα.
⚠️Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) February 3, 2025
🆘 Κίνδυνος κατολισθητικών φαινομένων λόγω σεισμικής δραστηριότητας.
‼️ Απαγόρευση πρόσβασης στις περιοχές #Αμμούδι #Αρμένη και #Παλιό_Λιμάνι #Φηρών στη νήσο #Θήρα.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών @pyrosvestiki
@hellenicpolice
ℹ️…
- Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ: Έρχονται βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και τσουχτερό κρύο
- Kαθηγητής σεισμολογίας M. Σκορδίλης για Σαντορίνη - Αμοργό: «Δεν ξέρουμε αν έχει γίνει ο κύριος σεισμός»
- «Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή - Σε απευθείας μετάδοση από τη Σαντορίνη Σήμερα στις 14.45, στον ΣΚΑΪ (trailer)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.