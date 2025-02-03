Μήνυμα από το 112 ήχησε στις 12:15 το πρωί στη Σαντορίνη για απαγόρευση πρόσβασης σε τρεις περιοχές.

Συγκεκριμένα, το μήνυμα κάνει λόγο για κίνδυνο κατολισθητικών φαινομένων λόγω σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή, με αποτέλεσμα να υπάρχει απαγόρευση στις περιοχές Αμμούδι, Αρμένη και Παλιό Λιμάνι Φηρών στη Θήρα.

Πηγή: skai.gr

