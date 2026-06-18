Ομάδες ισραηλινών εποίκων έβαλαν φωτιά χθες Τετάρτη σε δυο ισλαμικά τεμένη στη Δυτική Όχθη, ανέφεραν παλαιστίνιοι τοπικοί αιρετοί, ενώ δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν επιτόπου τις ζημιές στον έναν από τους δυο χώρους λατρείας.

Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο ισραηλινός στρατός, που κατέχει τη Δυτική Όχθη από το 1967, διαβεβαίωσε πως «καταδικάζει σθεναρά τα συμβάντα του είδους» και διενεργεί «έρευνα».

Στο χωριό Τζιλτζιλίγια (κεντρικά), δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν σημάδια φωτιάς και βανδαλισμού, ιδίως συνθήματα στα εβραϊκά στους μαυρισμένους τοίχους: «Εμπρός!», «Εκδίκηση», «Η νύχτα των τεμενών», «Ζήτω οι νέοι των λόφων» (σ.σ. κίνημα ακραίων εβραίων εποίκων).

Early this morning, Israeli settlers carried out an arson attack targeting a mosque in the village of Jiljilyya, north of Ramallah in the occupied West Bank. The assailants set fire to the property and spray-painted racist graffiti on its walls.@tcmedianews#WestBank pic.twitter.com/xoUprofKN2 — Bill (@bill2earth) June 17, 2026

«Έποικοι πυρπόλησαν την αίθουσα του (σ.σ. ιεροτελεστικού) καθαρισμού, προκάλεσαν ζημιές στο κυριότερο τζαμί του χωριού κι έγραψαν εχθρικά συνθήματα στους εξωτερικούς τοίχους», ανέφερε στο AFP ο Οσάμα Αμπντουλά, μέλος του δημοτικού συμβουλίου του χωριού, περίπου δέκα χιλιόμετρα από τη Ραμάλα, την έδρα της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έφθασαν επιτόπου κάποια στιγμή από τις 02:00 ως τις 03:00 (τοπικές ώρες και ώρες Ελλάδας), κι έβαλαν φωτιά στην αίθουσα στο υπόγειο.

Η παλαιστινιακή πολιτική προστασία, με τη βοήθεια νεαρών χωρικών, κατάφερε να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά, ενημέρωσε εκπρόσωπός της το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Επικίνδυνες επιθέσεις»

Ο άλλος εμπρησμός έγινε στο χωριό αλ Μαζράα αν Νουμπάνι, κάπου δέκα χιλιόμετρα από εκεί, σύμφωνα με τον Σαάντ Νταγέρ, τον δήμαρχο της κοινότητας.

Ομάδα εποίκων εκσφενδόνισε κοκτέιλ μολότοφ εναντίον του ισλαμικού τεμένους αλ Φαρούκ Όμαρ ιμπν αλ Χάταμπ, είπε τηλεφωνικά. «Προσπάθησαν να πυρπολήσουν» τον χώρο λατρείας, αλλά «η φωτιά δεν εξαπλώθηκε παρά μόνο σε μέρος του κτιρίου», διευκρίνισε.

Συμπλήρωσε ότι η μικρή ομάδα εμπρηστών τράπηκε σε φυγή όταν κάτοικοι του χωριού βγήκαν από τα σπίτια τους.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, αυτή ήταν η «πρώτη» επίθεση εναντίον χώρου λατρείας, ωστόσο είχαν προηγηθεί φθορές σε σπίτια και αγροτικές εγκαταστάσεις.

Το υπουργείο Θρησκευτικών Υποθέσεων της Παλαιστινιακής Αρχής καταδίκασε αυτές τις «επικίνδυνες επιθέσεις» με ανακοίνωσή του, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να παρέμβει.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, καταδίκασε την «οργανωμένη τρομοκρατία» των εποίκων στη Δυτική Όχθη, καλώντας --όπως συνηθίζει-- να ενταθούν και να ενισχυθούν «όλες οι μορφές αντίστασης».

Χωρίς να λογαριάζεται η ανατολική Ιερουσαλήμ, που κατέχει κι έχει προσαρτήσει το Ισραήλ, πάνω από 500.000 Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι από τον ΟΗΕ, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.

Ο εποικισμός του τμήματος αυτού των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών συνεχίστηκε αδιαλείπτως επί των ημερών όλων των κυβερνήσεων του Ισραήλ από το 1967, όμως επιταχύνθηκε θεαματικά αφότου ανέβηκε στην εξουσία η άκρα δεξιά, στα τέλη του 2022, συμμαχώντας με το Λικούντ (δεξιά) του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με αριθμούς που δημοσιοποίησε την περασμένη εβδομάδα το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ, η βία των ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη βρίσκεται το τρέχον διάστημα σε επίπεδο υψηλότερο παρά ποτέ, με κατά μέσο όρο έξι επιθέσεις την ημέρα που προκαλούν θύματα ή ζημιές -- συνολικά έχουν καταγραφτεί πάνω από 1.000 σε πάνω από 230 κοινότητες.

Την Κυριακή, ισραηλινοί έποικοι έβαλαν φωτιά σε οχήματα και αποπειράθηκαν να πυρπολήσουν ισλαμικό τέμενος στο Μπούρκα, άλλο χωριό κοντά στη Ραμάλα.

Πηγή: skai.gr

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