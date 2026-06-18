Η Κολομβία επικράτησε με 3-1 του Ουζμπεκιστάν στην πρώτη αγωνιστική του 11ου ομίλου στο Μουντιάλ 2026 και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Λουίς Ντίας, ο οποίος μοίρασε ασίστ και πέτυχε το γκολ που επανέφερε την ομάδα του σε θέση οδηγού μετά την ισοφάριση των Ασιατών.

Η ομάδα του Νέστορ Λορέντσο δυσκολεύτηκε περισσότερο απ’ όσο δείχνει το τελικό σκορ, όμως βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία και εκμεταλλεύτηκε την ισοπαλία της Πορτογαλίας με το Κονγκό για να βρεθεί μόνη στην κορυφή του ομίλου.

Το Ουζμπεκιστάν έβαλε δύσκολα στην Κολομβία

Η Κολομβία είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων από τα πρώτα λεπτά και προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό της, απέναντι σε ένα Ουζμπεκιστάν που αμυνόταν οργανωμένα και έκλεινε τους χώρους.

Οι Νοτιοαμερικανοί πίεσαν περισσότερο όσο πλησίαζε το φινάλε του πρώτου μέρους και τελικά βρήκαν το γκολ στο 41ο λεπτό. Ο Λουίς Ντίας δημιούργησε τη φάση και ο Ντάνιελ Μουνιός εκτέλεσε ιδανικά για το 0-1, δίνοντας προβάδισμα στην Κολομβία πριν την ανάπαυλα.

Η ιστορική ισοφάριση και η απάντηση του Ντίας

Το Ουζμπεκιστάν μπήκε πιο αποφασισμένο στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να γράψει ιστορία στο 61'. Ο Αμπόσμπεκ Φαϊζουλάεφ εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Νασρουλάεφ και διαμόρφωσε το 1-1, πετυχαίνοντας ένα γκολ που έβαλε φωτιά στην αναμέτρηση.

Η απάντηση της Κολομβίας ήταν άμεση. Μόλις πέντε λεπτά αργότερα, ο Κέβιν Πουέρτα βρήκε τον Λουίς Ντίας και ο άσος της Λίβερπουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-2, σημειώνοντας το πρώτο γκολ της καριέρας του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Καμπάζ «σφράγισε» τη νίκη στις καθυστερήσεις

Το Ουζμπεκιστάν προσπάθησε να βρει εκ νέου την ισοφάριση και μάλιστα άγγιξε το 2-2 στα τελευταία λεπτά, όμως η Κολομβία άντεξε στην πίεση.

Στην τελευταία ουσιαστικά φάση του αγώνα, στο 90+9', ο Κούτσο Ερνάντες δημιούργησε την ευκαιρία και ο Ντέιβερσον Καμπάζ με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 1-3, βάζοντας το κερασάκι στην τούρτα για τους Κολομβιανούς.

MVP

Ο Λουίς Ντίας ήταν ο κορυφαίος του αγώνα. Δημιούργησε το πρώτο γκολ της Κολομβίας, πέτυχε το δεύτερο και αποτέλεσε τη μόνιμη πηγή κινδύνου για την άμυνα του Ουζμπεκιστάν.

Οι ενδεκάδες:

Ουζμπεκιστάν (Φάμπιο Καναβάρο): Γιουσούποφ, Κουσάνοφ, Ασουρμάτοφ (Ουρόζοφ 77'), Νασρουλάεφ (Σαϊφίεφ 46'), Αμπντουλάεφ, Καρίμοφ, Μοζγκοβόι, Σουκούροφ, Ουρούνοφ (Καμντάμοφ 46'), Φαϊζουλάεφ (Αμόνοφ 77'), Σομουρόντοφ (Σεργκέεφ 90+3')

Κολομβία (Νέστορ Λορένσο): Βάργκας, Μουνιός, Λουκουμί, Πουέρτα (Ρίος 80'), Μοχίκα, Σάντσες, Ροντρίγκες (Καμπάς 72'), Αρίας (Καστάνο 90+3'), Λέρμα, Ντίας (Γκόμες 90+3'), Σουάρες (Ερνάντες 80')

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.