Γκαλιμπάφ: Αν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, δεν θα το κάνουμε ούτε εμείς

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και βασικός διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ προειδοποίησε ότι «εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, δεν υπάρχει περίπτωση το Ιράν να τηρήσει τις δικές του δεσμεύσεις», σύμφωνα με τον μιντιακό βραχίονα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν.

Τόσο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) όσο και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν την Τετάρτη αντίγραφο του μνημονίου που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου και στην επανέναρξη της ροής της κυκλοφορίας μέσω του Στενού του Ορμούζ, για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο του σχεδίου 14 σημείων, οι ΗΠΑ συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, να άρουν τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να αυξήσει τα έσοδά της από το πετρέλαιο και να αποκτήσει πρόσβαση στον διεθνή τραπεζικό τομέα.

Επιπλέον, οι ΗΠΑ θα αρχίσουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάθε άλλης παρεμπόδισης ή περιορισμού που έχουν επιβάλει κατά της του Ιράν και θα τερματίσουν πλήρως τον ναυτικό αποκλεισμό εντός 30 ημερών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το Ιράν θα αποκαταστήσει σταδιακά την κίνηση των πλοίων στα προ του πολέμου επίπεδα.

Οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν επίσης την υποχρέωση να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή κοντά στο Ιράν εντός 30 ημερών από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας.

Το Ιράν, από την πλευρά του, επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να επιλύσουν το ζήτημα της τύχης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, σε χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, η οποία θα συναφθεί εντός 60 ημερών, με ελάχιστη απαίτηση την αραίωση του υλικού επί τόπου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA).

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου, καθώς και άλλα αμοιβαία συμφωνημένα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, στη βάση ενός ικανοποιητικού πλαισίου που θα καθοριστεί στην τελική συμφωνία.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.