Σήμερα Τετάρτη στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ΒΑ σποραδικές καταιγίδες, Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ - ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς.

Την Πέμπτη στη Β Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες , αλλά από το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ- ΒΔ 4 με 5 και στο Ν. Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση , κυρίως στα ηπειρωτικά.

Τέλος την Παρασκευή Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ . Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Άνεμοι: Δ 3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

