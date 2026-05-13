Περιορισμένη αστάθεια σήμερα Τετάρτη στα βόρεια - Περισσότερες βροχές αύριο Πέμπτη - Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη . 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ΒΑ σποραδικές καταιγίδες, Στην υπόλοιπη χώρα  γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν  Δ - ΒΔ  4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β  έως 24 με 25  βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς. 

Την   Πέμπτη στη Β Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες , αλλά από  το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ- ΒΔ  4 με 5 και στο Ν. Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση , κυρίως στα ηπειρωτικά.

Τέλος την Παρασκευή Τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν  στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ . Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα.  Άνεμοι: Δ  3 με 5 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς 

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.  Η Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς. 

Πηγή: skai.gr

